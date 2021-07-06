AŞIYA TEŞVİK NEDEN SORUŞTURMA SEBEBİ OLDU?

Vatandaşların aşıya kolayca ulaşabilmesi için yurdun dört bir yanına aşılama merkezleri kuruluyor. Kütahya Otogarı’nda kurulan aşılama merkezine vatandaşları çekmek isteyen bir sağlık çalışanı müşteri toplayan firma görevlileri gibi ‘Sinovac ve Biontech’ diyerek bağırdı. Sağlık çalışanın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü çalışan hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

“TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEK VAKA SAYISINA SAHİP ÜÇÜNCÜ ŞEHRİ”

Türkiye’nin en yüksek vaka sayısına sahip üçüncü ilinin Kütahya olduğunu vurgulayan SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Türkiye’nin en çok vaka görülen üçüncü ili Kütahya’nın en çok insan geçirgenliğine sahip otogarında vatandaşları aşılamaya teşvik etmeye çalışan sağlık çalışanın bu yaratıcı hareketi cezalandırılmak yerine ödüllendirilmelidir” şeklinde konuştu.

“AŞILARA KARŞI DUYULAN GÜVENSİZLİK ARTIYOR”

“Vatandaşların aşılara karşı duyduğu güvensizlik artıyor” diyen Özlem Akarken, “Aşılama çalışmalarına hız verdiğimiz ilk günlerde aşılama merkezlerinde gördüğümüz yoğunluktan mobil aşı merkezlerinde bugünlerde eser yok. Yeterli aşımız var ve halen aşılanmamış milyonlar sokaklarda dolaşıyor. Aşının teşvik edilmesi gerekirken, bu konuda devlet destekli ciddi adımların atılmamış olması sağlık çalışanlarının emeklerine gölge düşürüyor. Aşı karşıtlığını bilimin ışığında yenecek ulusal çapta bir iletişim çalışmasına hemen, bugün ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

“AŞIYA YARATICI ÇAĞRIYA NEDEN SORUŞTURMA AÇTINIZ?”

“Bakanlığın yapamadığını sağlık çalışanı yapıyor diye neden cezalandırılıyor?” sorusunu soran Akarken, “Vatandaşı aşı olması için teşvik etmeyen bakanlık, Kütahya’nın vaka sayılarında giderek artan tablosunu gören ve endişe duyan bir sağlık çalışanını, işini en iyi şekilde yapmak istiyor diye cezalandırılması en masum tabiriyle mantıksızlıktır. Orada dayak yese bu kadar hızlı soruşturma açılmazdı. Şaşırmadık ama üzüldük. İdari soruşturma geri çekilmelidir. Dayanaksızdır” diye konuştu.