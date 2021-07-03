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Aşırı yağış nedeniyle YHT seferleri iptal edildi

Ankara ve çevre illerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Ankara- Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı kullanılamaz hale geldi.

Güncel 03.07.2021, 22:48
Aşırı yağış nedeniyle YHT seferleri iptal edildi

Ankara ve komşu illerde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak, tren yolu hattına zarar verdi. Konya’nın Sarayönü ilçesinde bulunan YHT hattında yağış nedeniyle menfezler taştı, tren yolu çamur ve su birikintisi altında kaldı. Bunun üzerine tren seferleri iptal edildi. TCDD ekipleri, hattı tekrar kullanıma açmak için bölgede bakım ve onarım çalışmasına başladı.

TCDD’DEN AÇIKLAMA

TCDD’den yapılan yazılı açıklamada, Ankara- Konya YHT hattının bir kesiminde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacağının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara- Konya YHT hattının bir kesiminde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle tren seferleri iptal edildi. Bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak. Karşılıklı olarak iptal edilen Ankara- İstanbul- Konya tren seferleri, çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak."

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