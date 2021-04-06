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Aşı orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" dedi.

Güncel 06.04.2021, 12:04
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Aşı orucu bozar mı?

Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesini sürdürürken, bir yandan da aşılamalar devam ediyor.

Haziran ayında bitmesi planlanan aşıların, salgının seyrini önemli bir derecede değiştireceği öngürülürken, araya giren Ramazan ayı kafaları karıştırdı.

Oruç tutanlar, 11 ayın sultanı Ramazan'da aşı yapılıp yapılmayacağını merak ederken, konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama geldi.

"AŞI ORUCU BOZMAZ"

Buna göre Din İşleri Yüksek Kurulu, oruç tutan kişilerin koronavirüs aşısı olabileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından da benzer bir duyuru yapıldı.

Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz." dedi.

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