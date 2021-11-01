Aşı karşıtı Fatih Erbakan karantinaya alındı!

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Fatih Erbakan’ın oğlunun öğrenim gördüğü kolejde Covid-19’a yakalandı.

Yaşanan bu gelişme sonrası ailede bulunanlar da ev karantinasına alındı. Erbakan’ın bütün programları da iptal edildi.

Öte yandan Erbakan’ın çarşamba günü gazetecilerle yapacağı kahvaltılı basın toplantısı da ertelendi.Aşılarla ilgili '3 kulaklı 5 gözlü yaratık doğmasına yol açabilir' diyen Erbakan: İspatları mevcut

AŞI AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Erbakan, “Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum” demişti.

Erbakan, mRNA aşısı olanlar içinse “O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir” demişti.