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''Aşı haram'' diyen imam açığa alındı

Denizli’nin Çameli ilçesinde “Aşı olmak haram” diyen imam açığa alındı.

Güncel 29.08.2021, 20:11
''Aşı haram'' diyen imam açığa alındı

Taşçılar Mahallesi’nde görevli cami imamı Ö.T., aşı karşıtı söylemlerinin ardından cemaat ve mahalleliden aşı olmamasını istedi. İmam ayrıca virüse inanmadığını da dile getirdi.

Müftü Mehmet Aşık, kaymakamlık tarafından açığa alınan imamla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında muhakkik (devlet kurumlarında inceleme ve araştırma yapmakla vazifelendirilen kişi) görevlendirildiğini ifade etti.

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