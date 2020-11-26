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Arvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Artvin il karayolu ağında bulunan Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Geçitli köyü mevkiinde karayoluna koyulan dubalar ve tabela ile yolun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
Güncel 26.11.2020, 13:04
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Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede yaklaşık 5 ay yolun ulaşıma kapandığını belirten Geçitli Köyü muhtarı Tamer Kaya, yaptığı açıklamada ”Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Bu güzergâhı kullanan şoför arkadaşlara önemle duyurulur” dedi.
Öe yandan yolun ulaşıma kapalı olduğunu bilmeyen sürücüler köylüler tarafından Şavşat Sahara geçidi-Ardahan karayoluna yönlendiriliyor.
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