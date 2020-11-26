Arvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede yaklaşık 5 ay yolun ulaşıma kapandığını belirten Geçitli Köyü muhtarı Tamer Kaya, yaptığı açıklamada ”Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Bu güzergâhı kullanan şoför arkadaşlara önemle duyurulur” dedi.

Öe yandan yolun ulaşıma kapalı olduğunu bilmeyen sürücüler köylüler tarafından Şavşat Sahara geçidi-Ardahan karayoluna yönlendiriliyor.