ARTVİN’İN GÜNDEMİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde sürdürülen çalışmaların ve denetimlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Vali Doruk, Valilik Çoruh Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen gibi tedbirlere herkesin riayet etmesi gerektiğini söyledi.

Tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Vali Doruk, koronavirüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlerde elde edilen kazanımların, son zamanlarda oluşan rehavet havası ile bozulduğunu ifade etti.

Vali Doruk, “Covid-19 ile mücadele kapsamında halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını kontrol altına almak için büyük bir gayret ve çaba içerisinde çalışmalarını sürdüren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Vali Doruk, ülke genelinde olduğu gibi Artvin’de de koronavirüs (Covid19) salgını ile mücadelenin sürdüğünü, çeşitli tedbirler alındığını ve alınan tedbirlerin titizlikle uygulandığını belirtti.

Toplantıda, koronavirüs salgını kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve denetimlerle ilgili konular ile yeni alınması gerekli tedbirler görüşüldü.