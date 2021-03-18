Artvin'de yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde yenileri yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:"Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız."