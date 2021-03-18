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Aydem Perakende, Enerjide Verimlilik Misyonlu AB Projesi ‘Enchant’ Kapsamında Tunç Soyer İle Buluştu
Artvin'de yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde yenileri yapılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:"Artvin Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Devletimiz milletimizin emrindedir"
Güncel 18.03.2021, 11:34 18.03.2021, 11:41
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