Artvin’de Tayini Çıkan Vali Yardımcısı ve Kaymakamlara Veda Yemeği Verildi.

Tayini çıkan Vali Yardımcısı İdris Akça, Cevat Uyanık, Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Murgul Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş onuruna yemek verildi.

Düzenlenen veda yemeğine, Artvin Valisi Yılmaz Doruk eşi Meral Doruk Hanımefendi, tayini çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlar ile eşleri katıldı.

Vali Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, yapmış oldukları hizmetlerden dolayı vali yardımcısı ve kaymakamlara teşekkür ederek, bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.

Program hatıra fotoğrafı çekimi ve Vali Doruk’un tayini çıkan vali yardımcıları ile kaymakamlara çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.