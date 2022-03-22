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Artvin’de Ormancılık Günü Kutlandı

ARTVİN-Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Artvin’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Doğa ve ağaç sevgisini aşılamak için her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası Artvin’de de kutlandı.

Güncel 22.03.2022, 12:49
Artvin’de Ormancılık Günü Kutlandı

Milli İrade Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan program günün anlam ve önemine uygun olarak hazırlanan ormancılık faaliyetlerinin anlatıldığı serginin açılışı ile devam etti.

Programa, Vali Vekili Onur Özaydın, Artvin Orman Bölge Müdürü Dr. Mimar Sinan Özkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu ve kurum amirleri katıldı.

Sergi açılışında Vali Vekili Onur Özaydın ile birlikte stantları gezen Artvin Orman Bölge Müdürü Dr. Mimar Sinan Özkaya, ormancılık faaliyetlerinde kullanılan ve Artvin ormanlarını korumak için geliştirdikleri ürünler hakkında bilgiler verdi.

Orman Haftası ve Ağaç Bayramı mesajı da veren Dr. Mimar Sinan Özkaya, “Orman Haftası ile ilgili en temel amacımız toplumun her kesiminde ve yaş grubundan vatandaşımıza ağaç sevgisini aşılamak. Yüzde 54’ü ormanlarla çevrili güzel kentimizde ormanlarımızı korumak ve çoğaltmak bizlerin en temel görevi” dedi.

ORMANCILARDAN VALİ VEKİLİ ONUR ÖZAYDIN’A ZİYARET

Vali Vekili Özaydın’a “21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası” Ziyareti

Artvin Vali Vekili Onur Özaydın, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'yı kabul etti.

Özkaya, şube müdürleri ve kurum çalışanlarıyla gerçekleştirdiği ziyarette, Vali Vekili Özaydın'a, hafta boyunca gerçekleştirecekleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Vekili Özaydın, Orman Haftası’nı kutlayarak kurum çalışanlarına başarılar diledi.

#Artvin #orman
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