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Artvin’de meşhur İşhan Pekmezi geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, kendine has kokusu ve özelliği ile dikkat çeken dut pekmezi, yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Yörede uzun yıllardır pekmez üreten Emrullah Koç, yetiştirdiği dutları pekmez yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Güncel 18.06.2021, 13:54
Artvin’de meşhur İşhan Pekmezi geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

İlçenin İşhan köyünde oturan Emrullah Koç ve ailesi, bölgede topladıkları dutlarla pekmez yaparak asırlık geleneği devam ettirmeye çalışıyor. İşledikleri dutu zahmetli uğraşlarının ardından pekmeze dönüştüren Koç ailesi, insan vücuduna sayısız faydaları olan pekmezinin her üründe olduğu gibi doğal olanının tercih edildiğini söyledi. Köydeki evlerinde geleneksel yöntemlerle pekmez üreten çift, bu sayede aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.


İsmini köylerinden alan İşhan Pekmezi'nin yapılışını aşama aşama kayıt altına alan Emrullah Koç, dutları ağaçtan silkelemesinden kaynatmasına tamamen geleneksel yöntemler uygulayarak icra ediyor. Koç, “Dutlar yetişince önce onları toplarız. Bu toplanan dutları getiririz taşta kaynatırız. Pişme işlemi sonrası suyu çıkarırız. Geri kalanları yine en az 4 saat kaynatırız, pekmez ortaya çıkar. Pekmezde asla katkı yoktur” dedi.
Emrullah Koç, ürettikleri dut pekmezinin kilogram fiyatının 50 liradan satıyor.

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