ARTVİN’DE KIŞ ŞARTLARI VE KARLA MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI

Artvin’de 2020-2021 yılı kış şartları ve karla mücadele toplantısı Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı ve İl Emniyet Müdürlüğü Artvin Trafik Denetleme Şube Müdürü Komiser Nafiz Topçu tarafından 2020-2021 ağır kış şartları ve karla mücadele sunumu gerçekleştirildi.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, coğrafi konumu ve bölgesi itibarıyla kentte kış mevsiminin çetin geçtiğini belirterek, kış aylarında meydana gelebilecek yoğun kar yağışı nedeniyle gerekli tedbirlerin zamanında alınacağını ifade etti.

Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun bu konuda önemli olduğuna değinen Vali Doruk, kış ayında herhangi bir aksamaya meydan verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, ilçe kaymakamları ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.