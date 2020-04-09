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ARTVİN’DE EĞİTİMCİLER GÖNÜLLÜ MASKE ÜRETİYOR

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'dan Maske Üretiminde Çalışan Gönüllü Personele Ziyaret

ARTVİN’DE EĞİTİMCİLER GÖNÜLLÜ MASKE ÜRETİYOR

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'dan Maske Üretiminde Çalışan Gönüllü Personele Ziyaret

09 Nisan 2020 Perşembe 12:30
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ARTVİN’DE EĞİTİMCİLER GÖNÜLLÜ MASKE ÜRETİYOR

Ülkemizin Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiği bu günlerde Artvin'de 9 Halk Eğitim Merkezi, 1 Meslek Lisesi ve 1 Mesleki Eğitim Merkezinde toplam 21 Atölye ve usta öğreticilerimizin evlerine kurdukları makinelerde tek kullanımlık maske dikimi devam ediyor.

Ülkemizin Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiği bu günlerde Artvin'de 9 Halk Eğitim Merkezi, 1 Meslek Lisesi ve 1 Mesleki Eğitim Merkezinde toplam 21 Atölye ve usta öğreticilerin evlerine kurdukları makinelerde tek kullanımlık maske dikimi devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar il genelinde 62 usta öğretici tarafından haftada yaklaşık 15 bin maske üreterek ilimizin maske ihtiyacını karşılanmasında gönüllü olarak görev alan personellere moral ve teşekkür ziyaretinde bulundu.

Artvin Halk Eğitim Merkezi atölyesini ziyaret eden Acar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail İnan'dan brifing aldı. Daha sonra atölyeye geçerek burada personel ile sohbet edip süreç hakkında bilgiler verdi. Yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı personele teşekkür eden Acar " Bugün burada yaptığınız çalışma ile ilimiz ve ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu günlerde desteğinizi göstermiş oldunuz. Biz tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de vatanımız için aynı özveri ile fedakârca çalışan bir milletiz... İnşallah bu kötü günler kısa zamanda geçip hafızalarımızda sadece kötü bir anı olarak kalacak... Ben burada sizlerin nezdinde ilçelerimiz ve il merkezimizde maske ve koruyucu siperlik üretiminde gönüllü olarak çalışan bütün personelimize emeklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Son Güncelleme: 09.04.2020 12:33
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