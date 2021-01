Artvin’de besicilerin zorlu kış şartlarıyla mücadelesi

Kar yağışı ve soğuk havayla birlikte kış mevsimi Artvinli hayvan besicilerini zora soktu. Artvin’in Borçka ilçesinde Ocak ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ilçede besiciler, hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için soğuk hava, tipi ve kar yağışıyla mücadele ediyor. İlçeye bağlı Atanoğlu köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan aileler, güne erken saatlerde başlayarak ahırların yolunu tutuyor.





Her gün 10 kilometre hayvanlarıyla yürüyor

Besicilik yapan Yasin Çelik, kar yağışının ardından havaların açmasıyla 100 küçükbaş hayvanını karla kaplı yollarda günlük 10 kilometre yürüterek otlatıyor. Havanın açmasıyla her gün hayvanları karın az olduğu bölgeye götürdüklerini ifade Çelik, “Hayvanları her gün dere kenarına götürüyoruz. Oralarda çalı ve dikenleri açıp karınlarını doyuruyorlar. Keçi hayvanın gezmeyi sevdiğinden, yaz kış genelde dışarıda otluyorlar. Bazen çok kar yağında içeride beslemek zorunda kalıyoruz” diye konuştu.



10 yıldrı besicilik yapan ve babası İsrafil Çelik’e yardım eden genç besici Yasin Çelik ise “Babamın mesleği bu bende ona yardım ediyorum. Küçükbaş hayvan bakımı kışın zor ama yazın kolay, yaylalara filan çıkıyoruz köyde de otlaklar var oralardan otlatıyoruz. Birde doğum zamanında zorlanıyoruz. Fakat yine de üstesinden geliyoruz” dedi.