ARTVİN’DE 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA KOŞUSU DÜZENLENDİ

Artvin Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı çerçevesinde Dere Mahallesinden, Dünyanın en büyük Atatürk Heykelinin bulunduğu Atatepe’ye ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma’ koşusu düzenledi.

Kızlar, erkekler ve veteranlar olarak 3 kategoride düzenlenen Atatürk’ü anma koşusuna çevre il ve ilçelerden de sporcular katılım sağladı.

Yarışmacıların koşularını tamamlamalarının ardından program madalya töreniyle devam etti.

1.500 metre kızlar kategorisinde on üç yarışmacının arasından Ebru Uzun 1’inci, Rabia Kaya 2’nci olurken Dilan Güven de 3’üncü oldu. 1.500 metre erkekler kategorisinde on dokuz yarışmacı koştu. Barış Konuk 1’inci, Abdullah Uğural 2‘nci, Kaan Celasin 3’ncü oldu. Veteranlar 5.000 metre koşusunda ise on iki yarışmacı arasından Talat Alkan 1’nci, Serdar Yavuz 2’nci ve Recep Avcı 3’ncü oldu.

Veteranlar kategorisi yarışmacılarının madalyalarını Belediye Başkanımız Demirhan Elçin takarken, Kızlar1.500 metre kategorisine madalyalarını Vali Yardımcısı Aydın Göçer, Erkekler 1.500 metre kategorisinde başarı gösteren yarışmacıların madalyalarını Gençlik Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran taktı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri 10 Kasım Atatürk’ü Anma programında verilecek.

Program sporcularla toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.