ARTVİN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOBB TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI’NA KATILDI

ARTVİN-TOBB önderliğinde her yıl yapılmakta olan TOBB Türkiye Ekonomi Şurası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlendi.

Pandemi koşulları nedeni ile video konferans üzerinden gerçekleştirilen şuraya Sn. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün kabine üyeleri ve TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 il ve ilçelerden Oda/Borsa Yönetim Kurulu başkanları, Meclis Başkanları, TOBB Delegeleri, Kadın ve Genç Girişimci Kurulları Başkanları ve Genel Sekreterlerin katıldığı toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin KURT, Meclis Başkanı İrfan Yıldırım, TOBB Delegesi Bayram Özcan, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Nur Ersöz ve Genel Sekreter Yüksel Çoruh katılım sağladı.

Şura ile ilgili açıklama yapan Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt; “TOBB önderliğinde her yıl yapılmakta olan bu sene pandemi nedeni ile video konferans üzerinden yapılan TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında ilimizin sorunlarını ve çözüm önerilerimizi ilettik. Bu vesile ile Rize Artvin havalimanı hizmete girdiğinde istihdam, yer hizmetleri, ulaşım noktasında eşit şartların uygulanması, Macahel ve Sahara tünel ihalelerinin bir an önce yapılması, Artvin şehir giriş çıkışlarının mutlak suretle duble yol olması, Yusufeli yeni yerleşim bölgesi sorunlarının çözüme kavuşturulması, Ardanuç Dere içi Ardahan yolunun binan önce bitirilmesi, Şavşat Artvin yolunun ivedi şekilde ihale edilmesi ve tüm ilimizde turizm teşvik sıralamasında Sonbaharın başkenti Artvin için pozitif ayrımcılık yapılması noktasında ve daha birçok sorunumuzu ilgili bakanlıklara ve Sn. Cumhurbaşkanımıza iletme fırsatı bulduk.

Daha yaşanılabilir bir Artvin için çözümlerin ivedi olması temennisiyle saygılarımızı iletiyoruz.” diye konuştu