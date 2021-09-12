Artvin Seyitler Köyü Yeraltı Barajında su tutulmaya başlandı

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilmekte olan Artvin Merkez Seyitler Köyü Yeraltı Barajı ve Sulaması İnşaatının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,”Artvin Merkez Seyitler Köyü Yeraltı Barajında çalışmalar tamamlanarak, su depolanmaya başlanılmıştır. Depolanacak su ile 650 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır” dedi.