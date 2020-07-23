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ARTVİN İL KOORDİNASYON KURULU 3. DÖNEM TOPLANTISI YAPILDI
Vali Doruk başkanlığında Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda 2020 yılı 3. Dönem değerlendirme raporu görüşüldü.
Güncel 23.07.2020, 17:17
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Vali Doruk başkanlığında Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda 2020 yılı 3. Dönem değerlendirme raporu görüşüldü.
Ülkemiz genelinde tüm illerimizde uygulanan yatırım projelerinin anlık ve il bazında izlenebildiği İçişleri Bakanlığı projesi “İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS)” üzerinden yapılan değerlendirmelerin ele alındığı toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının ilimizde devam eden proje ve yatırımları hakkında bilgiler verildi.
Toplantı, ilimizde yapılan yatırımların değerlendirilmesi, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin sunulmasıyla sona erdi.
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