Artvin'den Deprem Bölgesine Anlamlı Yardım

Hayati Akbaş/Artvin

Artvin Valiliği öncülüğünde Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sanayi sitesi esnafı, basın kuruluşları organizasyonunda; hayırsever Artvin halkının destekleri ile deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan malzemelerin yüklendiği 2 TIR ve malzemelerin kurulumunu sağlamak için 9 gönüllü meslek lisesi öğretmeni ile yola çıktı.

Mevsim şartlarının zorlaşması nedeniyle bölgede ihtiyaç duyulan soba, odun, seyyar tuvalet, ev araç gereç ve hijyen malzemelerinin temin edilmesi için başlatılan kampanya Artvin halkından kısa sürede büyük karşılık buldu.

Kampanya ile 150 adet soba, yeterli miktarda boru, odun, su, gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri, tüp gaz, çocuk bezleri, çocuk mamaları ve 25 adet seyyar tuvaletten oluşan 2 tır malzeme temin edildi. Seyyar tuvaletlerin bölgede kurulumunu yapmak için TOBB MTAL’de görevli 9 öğretmen de deprem bölgesine hareket ettiler.

Kampanyaya beklentinin üzerinde ilgi olduğunu ifade eden Acar, kampanyaya öncülük eden Vali Yılmaz Doruk başta olmak üzere; iki günlük sürede bölgenin en acil ihtiyacı olan sobaları yapan ve bir kısmını hayırseverlerden toplayan, bölgede 25 seyyar tuvaletin kurulumunu yapacak olan TOBB MTAL yönetici ve öğretmenlerine, yardım kampanyasını organize ederek sanayi esnafından büyük destek sağlayan Sanayi Çarşısı Başkanı İsmail Ustael'e ve kampanyanın kamuoyuna duyurulması ile bağışların toplanmasını organize eden Gazeteci Tolga Gül'e çok teşekkür etti.

Acar, İlçe Hopa Millî Eğitim camiasının öğretmen ve velilerden topladığı 1 tır ihtiyaç malzemesini de bölgeye yolcu ettiklerini ifade ederek "Bu aziz millet, bu büyük devlet depremde mağdur olan insanımızın yaralarını kısa sürede saracaktır. Milletimize geçmiş olsun." dedi.