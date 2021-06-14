banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatları düşüşte!
Altın fiyatları düşüşte!
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!

Artvin'de köye inen ayı ile özçekim yaptı!

Artvin’de aç kalan yavru ayı köye indi. Ayıyı karşısında gören vatandaşlar önce şaşırdı, daha sonra özçekim yaptı.

Güncel 14.06.2021, 13:10
Artvin'de köye inen ayı ile özçekim yaptı!

Artvin’in Şavşat İlçesi Sebzeli Köyü sakinleri, yiyecek aramak için güpegündüz köye inen yavru ayıyı karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. İnsanlara aldırış etmeden mahalle aralarında dolaşarak yiyecek arayan yavru ayı, uzun süre köyden gitmeyince vatandaşlar telefonlarına sarılarak ayıyı görüntülemeye çalıştı. Bölge halkından Duygu Demir isimli ise 30 metrelik mesafeden görüntülediği yavru ayı ile özçekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştı.



“Kapımıza kadar indiğine göre durum kötü”
Köyde rahatça dolaşan yavru ayıyı görüntüleyen Güven Arifoğlu ise "İklim değişiklikleri ve buna bağlı olan sebeplerden dolayı, bu yıl yüksek kesimler kurak geçiyor. Yiyecek bulamayan ayılar, yerleşim yerlerine inmeye başladı. Bu bölgede yaşayan ayılar otçul hayvanlardır. Otla beslenir, meyve ağaçlarından beslenir. Güpegündüz kapımıza kadar indiyse durum kötü. Yüksek kesimlerdeki kuraklığa çözüm bulmalı” ifadelerini kullandı.

banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
hafif yağmur
banner493