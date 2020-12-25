Artvin'de kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı



Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sonucu Ardanuç'ta 7, Arhavi’de 4, Şavşat'ta 11 ve Yusufeli’nde 7 olmak üzere toplam 29 köyün yolu kapandı.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.