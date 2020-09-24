Artvin'de kadınlar kooperatif kurdu, doğal ürünlerin satışını yapmaya başladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan 113 haneli Kılıçkaya köyü kadınları, 'Kılıçkaya kadın girişimci üretim işletme' adında kooperatif kurdu. Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu köyde, kadınlar kendi emekleriyle ürettikleri, domates, biber, patlıcan, fasulye gibi ürünlerin yanı sıra dağ eteklerinden toplanan kuşburnu ve dere kenarlarında bulunan böğürtlenlerden elde ettikleri lezzetlerin satışını yapıyor.

Doğal lezzetler ülkenin bir çok iline gönderiliyor

Tamamen doğal katkı maddesi kullanılmadan köy usulüyle yapılan salçalar, reçeller ve köy değirmeninden elde edilen buğdayları kooperatif aracılıyla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere birçok bölgeye satışı gerçekleştiriliyor.

Amaçları gıda terörünün önüne geçmek ve doğal organik ürünlere ulaşmak isteyenlere kooperatif aracılığıyla bu lezzetleri tatmaları olduğunu ifade eden kadınlar, aynı zamanda gelir de elde ediyorlar.

Tarladan topladıkları ürünleri köy meydanında odun ateşinde pişiren, kadınlara erkekler de yardımda bulunuyor.

Kılıçkaya köyü sakinlerinden emekli bankacı ve aynı zamanda köyde bulunan kadınların kooperatif kurulmasına öncelik eden İlhan Katkat, amaçlarının dünyadaki gıda terörüne karşı köyde bir kooperatif kurarak güvenli gıdaya ulaşamayan insanlara ulaşabilmek olduğunu söyledi.

Katkat, “Bu kooperatif kurarken köyümüzün en önemli özeliği olan Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı beldemizde seçilmiş olmasıydı. 3 Nisan 1930 yılında yapılan seçimlerde Türkiye'nin ilk kadın belde belediye başkanı Kılıçkaya beldesinde Sadiye Ardahan olarak seçilmesinden dolayı kooperatifimizi kadınlara yönelik kurduk. Bu kooperatif Kılıçkaya köyünde bulunan bütün doğal ürünleri, doğal bir şekilde sağlıklı gıda yapmak ve sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyenlere ulaştırmaktır” dedi.

Kılıçkaya köyü muhtarı Serken Koptagit ise 113 haneli, köy halkının genelinin emekli ve bir bölümünün ise tarım ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi. Koptagit "Köyümüzde üretilen domates, fasulye, patlıcan, biber, kavun, karpuz, zeytin, kayısı, şeftali, kiraz, elma, armut gibi ürünler tamamı doğal ve organik üretiliyor. Doğal hayvan gübresi ve temiz dere suyu organik tarımın en önemli faktörüdür. ayrıca doğada yetişen ahududu, yabani erik ve kuşburnu ile reçeller marmelatlar yapıyoruz. Değirmenimizde buğdayımızı öğütüyor, doğal yetiştirilen kepekli pirincimizi satıyoruz" diye konuştu.