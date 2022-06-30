Artvin'de 41’inci Kafkasör Kültür, Turizm Ve Sanat Festivali Başladı

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 41’incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, Halitpaşa Meydanından Valilik önüne kadar, halkoyunları ve boğa eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı.

Milli İrade Meydanı'ndaki (Valilik Önü) Atatürk Anıtı'na Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in çelenk sunmasından sonra Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler arası Büyükler Halkoyunları Şampiyonası için Artvin’e gelen 30 ekipten 5’inin halkoyunları gösterisinde bulundu. Gösterilerin ardından başlayan kortej yürüyüşü Halitpaşa Meydanı'na kadar sürdü.

Festival etkinlikleri kapsamında,30 Haziran 1-2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek boğa güreşlerinde mücadele edecek boğaları temsilen 1 boğa kortej yürüyüşün de vatandaşlara eşlik etti. Vatandaşların boğayı severek öz çekim yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Buradaki programın ardından Kafkasör Yaylasında uğurlandı.

Bu yıl 41’incisinin düzenlenecek Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali’nin ilklerinin festivali olacağını, ifade eden Başkan Elçin; Festivali bu yıl ilk kez Artvin Halkının kendi öz tapulu alanında yapılacağını bu imkânı Artvin Halkına sağlayan İş İnsanı İsmet Acara teşekkürleri iletti.

Başkan Elçin; eskiden 3 gün olan festivalin şimdi ise 4 güne çıktığını ve 2017 – 2018 sonrası doğumlu Yıldızlar Kategorisinde boğa güreşlerinin olacağını ifade etti.

Elçin: ” Elçin, kentin kadim geleneklerinden olan boğa güreşlerini yaşatmak amacıyla 41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'ni düzenliyor olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Boğa güreşlerinin bu yıl ilk defa belediye tarafından satın alınan alanda yapılacağını belirten Elçin, "Boğa güreşlerine yıldızlar ve küçük başaltı olarak iki yeni kategori eklendi. Yeniliklere bu geleneğimizi festival havasında geleceğe taşıyacağız." dedi.

Elçin, boğa güreşlerinin, boğaların birbirleri ile çekişmesi ya da kavga etmesi olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Herkesin bildiği gibi Artvin 7 mahalleden oluşuyor. Bahar geldiği zaman, hayvanların yaylaya çıkma vakti geldiğinde bütün mahallelerden boğalar Kafkasör Yaylası'na çıkar, orada boğalar birbirleri ile güreşirler. Güreşin içerisinden de bir baş boğa çıkar, lider boğa olur ve o lider boğa her yerde olduğu gibi sürünün lideri olur. Kafkasör'e çıktığımızda boğaların birbirleri ile güreşerek barışmasını, birbirleri ile kaynaşıp kardeş olmasını hep birlikte izleyeceğiz."

Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilecek güreşlerde 276 bin lira ödül dağıtılacağının altını çizen Elçin, 4 gün sürecek festivale herkesi davet ediyorum.

50 adet Esnaf çadırı açtık. Burada satış yapacak olan esnaflar Artvin’de esnaflık yapıyor olmaları ve sadece kendi alanlarında satış yapacaklardır. Sattıkları ürünlerin fiyatı çarşıda ne ise Kafkasör ’de de aynı fiyattan satacaklardır.

Festival alanının çeşitli noktalarına Wİ-Fİler yerleştirerek festivalimize katılan misafirlerimize ücretsiz internet hizmeti sunacağız.” dedi.

Kortej yürüyüşüne, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, İl Kültür Turizm Müdür Öznel Bilmiş Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ahmet Biber, Cumhuriyet Halk Parti Merkez İlçe Başkanı Olgun Gümrükçü, STK Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.