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Artvin Borçka'da deprem korkuttu

Gelen son dakika bilgisine göre; Artvin - Borçka'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Artvin Borçka'da deprem korkuttu

Gelen son dakika bilgisine göre; Artvin - Borçka'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 16:34
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Artvin Borçka'da deprem korkuttu

AFAD'ın geçtiği bilgilere göre; Artvin'de merkez üssü Borçka olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 16.18 olarak açılanırken, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Son Güncelleme: 29.04.2020 17:11
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