Artvin Borçka'da deprem korkuttu

AFAD'ın geçtiği bilgilere göre; Artvin'de merkez üssü Borçka olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 16.18 olarak açılanırken, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Son Güncelleme: 29.04.2020 17:11
Gelen son dakika bilgisine göre; Artvin - Borçka'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği bilgilere göre; Artvin'de merkez üssü Borçka olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 16.18 olarak açılanırken, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.