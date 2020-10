ARTVİN BELEDİYESİ ÖZ KAYNAKLARI İLE ALDIĞI İŞ MAKİNELERİNİ HİZMETE SOKTU.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Halitpaşa Meydanında, belediye Öz kaynakları ile Belediye envanterine kazandırdığı 2 adet Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) iş makinesini gerçekleştirilen tören ile hizmete sundu.

Törene Belediye Başkanı Demirhan Elçin’in yanı sıra, CHP İl Başkanı Ahmet Biber, İYİ Parti İl Başkanı Kemalettin Akgök, CHP Merkez İlçe Başkanı Olgun Gümrükçü, , İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Yusuf ince, , partililer ve cok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Elçin törende yaptığı konuşmada, “Millet İtitfakını oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin, kıymetli saygıdeğer il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, kıymetli mensupları, basınımızın güzide temsilcileri, kendilerini mahçup etmemek için elimden geleni değil, daha fazlasını yapmaya çalıştığım, saygıdeğer hemşehrilerim, belediyemizin makine parkına katmış olduğumuz 2 adet beko loder iş makinemizin hizmete sunulması törenine hoş geldiniz safalar getirdiniz.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) dan, SANKO Holding’ in üretmiş olduğu yerli malı, mst 642 plus beko loderi kdv hariç 475.193 TL. , mst 644 plus klas beko loderi kdv hariç 505.792 tl. olmak üzere toplamda 980,985,00 TL. ye peşin olarak satın aldık. KDV tutarı olan 78.478,80 TL. bedel için teşvik belgesi aldığımız için ödemeyerek belediyemize daha fazla para ödemesinin önüne geçtik. teşvik belgesi çıkarmamızda yardımcı olan mst bölge müdürü ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Bazı kesimler ve medya kuruluşları niye yapılanları alınanları neden çekemez neden kıskanır onuda anlamakta güçlük çekiyorum. Bu bekoloderlerin geldiği gün yani 14 gün önce korzulda yaptığım doğalgazla ilgili basın açıklamamdada söylediğim gibi; Hemşehrilerime yapılan her hizmete, hizmeti kimin yaptığına bakmaksızın teşekkür etmekten gocunmadığımı ve teşekkür ettiğimi beyan etmiştim” dedi.

-Başkan Elçin kendisini eleştirenlere de seslendi

“Ancak; malum kesim ve kişiler yaptığımız hizmetler için, cesaret edip teşekkür etmeyi halen daha beceremediler, bundan sonra becerebileceklerini sanmadığım gibi ayrıca teşekkürde beklemiyorum ben işime bakıyorum onlarda baksınlar kendi işlerine.

Malum kesim ve kişilerede sormadan geçemeyeceğim. Kendi kendilerine bir sorsunlar, geçmişi hatırlasınlar; aynı bu meydanda teşhir edilen, orjinal sıfır 2 adet otobüsün teşhir edildiğindede bugün olduğu gibi rahatsız olmuşmuydunuz?

Sıfır yeni 2 otobüsün hizmete alınması ile ilgili 20.10.2017 tarihinde yapılan törende, o gün ey halkım hayırlı olsun, size herşey feda olsun diyenleri, elleriniz patlayıncaya kadar alkışlayıp, bravo, helal olsun, varol diye nara atıp böbürlendiğinizi hatırlatmak isterim,

Nerede o 2 otobüs, nereye gitti, kiralıkmıydı, emanetmiydi, o otobüsler kimindi, ne oldu o otobüslere, o gün ne büyük hizmet diye yazan çizenlere soruyorum, o otobüsler kimindi, şimdi nerdeler, nerden gelmişti, kim yollamıştı ?

-Bizim miydi, emane tmiydi, kiralıkm ıydı diye hiç sordunuzmu ?

Ben öğrenemedim siz biliyorsanız, bu halka siz açıklayın. bilmiyorsanız bir araştırın ve araştırma sonuçlarını halka bütün şeffaflığı ile açıklayında, bende sizin alnınızdan öpeyim. Ama bu beko loderler bizimdir bizim. Ruhsati da, nikahıda, kaydıda, kuyduda bizdedir.

O hizmetleri getirenleri yere göğe sığdıramıyordunuz. o kişiler şimdi nerde, nerelerde, hangi denizde yüzüyorlar hiç sorguladınızmı ? Ya da sorgulamaya cesaret edebildiniz mi ? Ya da bundan sonra cesaret edebilecek misiniz ?

Siz benim hizmetlerimi takip edin, bende sizin cesaretinizi takip edip, test edeyim, sonucunuda hep birlikte hemşehrilerimizlede sizde paylaşın bende paylaşayım.

-Hadi hodri meydan

Ben o zamanda burdaydım, bugünde burdayım, allah ömür verirse yarında burda olacağım. Sel gelir, su gider, ama kum kalır. Bunu kimse asla unutmasın çok kıymetli hemşehrilerim diyeceksiniz ki, bu güzel muhteşem günde neden bunları söylüyorsun, biz kimin ne olup olmadığını iyi biliyoruz , bırak onlar kıskanmaya ve pişman olmaya devam etsinler.

Senin bizleri mahçup etmeyeceğine inanıyoruz dediğinizi gözlerinizden ve coşkunuzdan hissediyor ve anlıyorum.

Siz hiç merak etmeyin seçim öncesi söz verdiğim gibi, bana oy versin vermesin, tüm hemşehrilerime hiçbir ayırım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğim.

Hizmetlerimle oy vermeyenlere keşke bizde oy verseydik dedirttereceğim. Ama o zamanda söylediğim gibi, beni destekleyip oy verenleri asla ve asla mahçup etmeyeceğim.

Malum kesim ve kişilerin yaptığı karalama kampanyalarına da, göz yummayarak, meydanın boş olmadığını, Artvin’i Artvinliyi siyaset için kimseye yem ettirmeyeceğimizide yüksek sesle söylemeliyiz diye düşünüyorum. Aynı malum kesim ve kişilere buradan birkez daha sesleniyorum;

-Artvin Belediyesinin ve benim şeffaflığımla ilgili laf atma cesaretinde bulunuyorsunuz!

Beni iyi dinleyin, kulaklarınız tıkalı ise yıkatın, iyice duyun, benim ve belediyemizin şeffaflığı ile ilgili konuşmak, söz etmek, laf etmek, ne hakkınız nede haddinizdir.

Bu halk sizin içinizide, dışınızıda, hayallerinizide heveslerinizide, çok iyi biliyor ve bilmeyede devam edecektir.

Halkımızın unutabileceğine ihtimal verdiğimiz zamandada, bizden korkun, bıkmadan usanmadan her yerde herzaman bizler sizlerin yaptıklarınızı ibret olsun diye halkımıza hatırlatmaya aralıksız devam edeceğiz.

-Bu bekoloderleri deminde söylediğim gibi dmo dan yaklaşık 1.000.000 tl. bedelle peşin para ödeyerek satın aldık

Belediye meclisinin 22.06.2020 tarihli toplantısında 2 adet iş makinesinin dmo dan satın alınması ve satın alma için bankalardan azami 84 ay , yani 7 yıl vadeli kredi kullanılması kararı alınmıştır.

7 yıl vade yetkisi almış olmamıza rağmen, biz 36 ay yani 3 yıl vadeli 1.100.000 tl. kredi kullandık.

Aylık yaklaşık 40.000 tl taksitle toplamda 1.440.000 tl. ödeme yapacağız.

-Yani aldığımız kredinin borcunu sonraki döneme bırakmak gibi kurnazlık yapmadık

2023 yılının ağustos ayında da, borcumuzun tamamını ödemiş olacağız. 2024 yılından sonraya borç bıraksakta, bizden öncekilerin yaptığı gibi, bizden sonrası tufan demedik vede bundan sonrada demeyeceğiz.

Bizim kendimize ve hemşehrilerimize inancımız tamdır, hiç bir kuşku ve endişemizde yoktur.

2024 yerel seçimlerindede hemşehrilerimizin desteğiyle, daha yüksek bir oy oranıyla, yeniden seçileceğimizden endişemiz olmadığından dolayı;

-Artvin Belediyesi’nin bugünüde bizim, yarınıda bizim olacak

Başkaları gibi, tilki kurnazlığı yapma ihtiyacımız bu güne kadar olmadı, bundan sonrada olmayacaktır.

Bizden öncekilerin yaptığı gibi ziraat bankasından 01.11.2016 tarihinde 3.000.000,00 tl. 2 yıl ödemesiz kredi çekip, ödemeleri seçim tarihinde başlat gelen ödesin demişler.

Yine aynı şekilde iller bankasından 2016-2017-2018 yıllarında 3.607.000,00 tl. kredi çekeceksiniz çektiğiniz bu kredi için ziraat bankasına 500.000,00 tl teminat mektubu komisyonu ödettireceksiniz. seçim tarihinde sonraya borç bırakma ihtiyacındada olmadık bundan sonradada olmayacağız.

Bu borçları kendi dönemlerinde ödemeyip sonraki döneme niye ertelediklerini merak etmeyin, Bu borçları niye sonraya bıraktıklarını, ben size söyleyeyim, O dönemde belediyeyi idare edenler, birdaha belediyeyi kazanamayacaklarını anlamışlar, bizden sonrası tufan demişler.

Kendilerinin seçilemeyeceklerini bildikleri halde partilerini, taraftarlarını kandırmışlar, onlarada seçileceklerini inandırmışlar ve türlü türlü vaadlerde bulunarak duygularını sömürmüşler.

Onlara inanmayıp ve hizmetlerini beğenmeyerek, belediyemize sahip çıkan sizler ve bizler şimdi buradayız.

Bizden biraz uzak duruyor gibi gözükselerde vaadlerle kandırılıp, duyguları sömürülenlerde hemen yanı başımızda, yani biz hemşehrilerimizle birlikte iyisi ile kötüsü ile birarada buradayız.

Ama o gün kendilerini alkışlatanlar, bugün ortalıkta yoklar, bu durumuda siz değerli hemşehrilerimin taktirlerine bırakıyorum.

Son olarak şunu söylemek istiyorum, şaibeli bir ihale sonucu yaptırılan, yürüyen merdivenlerin 1.000.000,00 tl. lik bedelinden tek kuruş bile ödemeyip, O borcu bize bırakanlar adına, sözcülük yapanlara, buradan sesleniyorum. Onlar yapmışlar biz işletemiyormuşuz diye iddia ediyorsunuz.

Yürüyen merdivenler çalışırken fazla ses çıkardığı için arızasını tespit ettirdik, ve toplamda 170.000 tl ödedik. Parçası yurt dışından geldiği için henüz gelmedi, en geç 10 gün içerisinde gelince sorunu çözmüş olacağız. sabote edilip edilmediğinide tespit edemiyoruz. O zaman kamera diye monte ettirdikleri, kameraların sadece kaportası yani maketleri var. İçlerinde birşey yok.

Ya arkadaş, yukarda Allah var, 1.000.000,00 tl.ye yaptırdıkları yürüyen merdivenin 1 kuruşunu ödemeyip arkasına bakmadan gidenleri, seçim üzerinden 1.5 yıl geçmiş olmasına rağmen halen daha seçim kaybetmiş olma ruh hali içerisinde, hırsılarınız yada birşeyler elde ederim diye, destekliyormuş gibi görünmeye çalışmayın.

Kuldan korkmuyorsunuz anladıkda, allahtandamı korkmuyorsunuz. Açtırmayın kutuyu söyletmeyin kötüyü. Ayıptır, günahtır,yazıktır.

Biz hizmetlerimize devam edeceğiz, ömrümüz varsa, yaklaşık 1 ay sonra kolorta virajından Şehit Dursun Acar Eski Halkevi Caddesi ve Yurttaş Saraç Caddesinin Elitpark kavşağına kadar kısmındaki yollarımızın, altyapı, doğalgaz, kaldırım ve yollarını tamamen yenileyerek, Allahın izniyle sizlerle birlikte açılışını yapacağız.

Herkes kendi işine baksın,

Biz kendi şiarımız olan, derman belediyeciliği hizmetlerimizi, daha iyi nasıl yapacağımızın çabası içerisindeyiz.

Hemşehrilerimizin hak ettikleri yaşam kalitesine ulaşmalarını sağlamak için önümüze çıkan engelleri birer birer aşıyoruz ve aşmaya devam edeceğiz.

Belediye hizmetlerimizi yaparken, gecesini gündüzüne katan, mesai mefhumuna bakmadan, fedakarca çalışan emekçi işçi kardeşimden, Teknik personeline, amir ve müdürlerine kadar, tüm belediye çalışanı emekçi mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyor, herbirinin yanaklarından öpüyorum.

Artvin herşeyin en iyisine layıktır, artvin’e her şey feda olsun.

Saygıdeğer hemşehrilerim, sizler beni mahçup etmediniz, Bende sizleri mahçup etmeyeceğim.

Törenimize katılım sağladığınız için, her birinize ayrı ayrı teşekkür eder, en derin saygılar sunarım. Sağ olun, varolun, daim olun.” İfadelerini kullandı.

Tören, kesilen kurbanın ardından iş makinelerinin Artvin Belediyes Saha Amirliğine uğurlanması ile sona erdi.