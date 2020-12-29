Artvin Belediyesi hizmetlerine devam ediyor

ARTVİN-Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, doğalgaz altyapı kazıları hakkında açıklama yaptı.

Elçin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; “Doğalgaz altyapı kazıları nedeniyle, bozulan ve tahrip olan bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Çalışmalarımıza dört mevsim, aralıksız devam ediyoruz. Kış aylarında asfalt üretiminin bir takım teknik nedenlerden dolayı aksaması sebebiyle, asfalt çalışmamızı şimdi yapabiliyoruz.

Tüm hizmetlerimizi planlı bir şekilde, “En Uygun Zamanlama” hedefi ile gerçekleştiriyoruz.