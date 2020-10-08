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Artık 'kapalı' değil! Kapalı Maraş açıldı

KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı, 1974'ten bu yana en somut adım atıldı.

Güncel 08.10.2020, 12:27 08.10.2020, 12:36
2006
Artık 'kapalı' değil! Kapalı Maraş açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hafta içinde ilan ettiği gelişme bugün hayata geçti, 46 yıldır adeta hayalet kente dönen Kapalı Maraş resmen açıldı.

İkinci Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türk ordusunun kontrolü sağladığı Maraş, adayı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde kalması nedeniyle BMGK kararıyla 1974'te boşaltıldı ve iskana kapatıldı.

O dönemde meşhur otelleri ve sahiliyle dünyanın önde gelen turizm merkezleri arasında gösterilen Maraş'ın yeniden açılması için bulunulan girişimler sonuçsuz kalmıştı. Gazimağusa şehri sınırları içinde kalan ancak girişin yasak olduğu bölge, Ada'daki taraflar arasında yapılan müzakerelerde de defalarca masaya gelmiş hatta takasta kullanılması dahi görüşülmüştü.

Geçen yıl 18 Haziran'da toplanan KKTC Bakanlar Kurulu bir karar alarak Maraş'ın yeniden açılması ve bunun için uzman bir ekibin bilimsel envanter çalışması yapması kararını duyurmuştu. Bu kapsamda Temmuz ayında KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay kente giderek envanter çalışmalarına katılırken Ağustos ayında ise Türk gazetecilerden oluşan heyetler bölgedeki çalışmaları yerinde izleyerek 46 yıl sonra bölgeye ayak basan az sayıdaki sivillerden oldular.

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