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Artık doktorluk yapamayacak!

Medeni kanunu hedef alıp çok eşliliği savunan, sosyal medya paylaşımları ile tepki çeken eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer artık doktorluk yapamayacak.

Güncel 09.10.2020, 14:01
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Artık doktorluk yapamayacak!

Dr. Ali Edizer daha önce eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki başhekim yardımcılığı görevinden alınmıştı.

Ali Edizer'in kadrosu, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Ankara Güdül Devlet Hastanesi'ne gönderilmişti.

DOKTORLUK YAPAMAYACAK

Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Edizer'e tabiplik görevinden de el çektirildi. 

''BİR BAŞKASINI SEVİYORSANIZ, ONU DA ALIN'' DEMİŞTİ

Hakkındaki idari soruşturma devam eden Ali Edizer paylaştığı videoda, "Neden aldatıyorsunuz? Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

#ali edizer
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