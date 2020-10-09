Artık doktorluk yapamayacak!

Dr. Ali Edizer daha önce eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki başhekim yardımcılığı görevinden alınmıştı.



Ali Edizer'in kadrosu, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Ankara Güdül Devlet Hastanesi'ne gönderilmişti.



DOKTORLUK YAPAMAYACAK



Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Edizer'e tabiplik görevinden de el çektirildi.

''BİR BAŞKASINI SEVİYORSANIZ, ONU DA ALIN'' DEMİŞTİ



Hakkındaki idari soruşturma devam eden Ali Edizer paylaştığı videoda, "Neden aldatıyorsunuz? Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.