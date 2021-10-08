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Artık Almanya'nın Köln kentinde ezan sesi duyulacak

Almanya’nın Köln kentinde camiler, cuma günleri hoparlörlerden ezan okuyabilecek. Ezanların süresi 10 dakikayı geçmeyecek.

Güncel 08.10.2021, 18:11
Artık Almanya'nın Köln kentinde ezan sesi duyulacak

Almanya’nın Köln kentinde Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan pilot proje kapsamında 2 yıl boyunca camiler, cuma günleri öğlen ezanlarını hoparlörlerden okuyabilecek.

EZAN 10 DAKİKAYI GEÇMEYECEK

10 dakikayı geçmemek kaydıyla okunabilecek ezanın ses seviyesi de, caminin bulunduğu yere göre belirlenecek.

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker yaptığı açıklamada, “Bu projeyi dinin karşılıklı kabulünün bir işareti ve anayasal olarak korunan din özgürlüğüne bağlılık olarak değerlendirmek gerekir“ dedi.

“MÜSLÜMAN HEMŞERİLERİMİZ KÖLN ŞEHRİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

Reker, “Müslüman hemşerilerimiz Köln şehrinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bundan şüphe duyan herkes Köln'ün kimliğini ve barış içinde bir arada yaşamamızı sorguluyor. İlimizdeki kilise çanlarının yanı sıra müezzinin çağrısını duyduğumuzda, Köln'de çeşitliliğe değer verildiğini ve yaşandığını görürüz“ ifadelerini kullandı.

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