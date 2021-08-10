ARTER’İN GÜNCEL SERGİLERİ ETRAFINDAKİ ÇEVRİMİÇİ BULUŞMALAR DEVAM EDİYOR
Arter’in, güncel sergilerine odaklanan çevrimiçi rehberli turları, Eylül ayında da her Pazartesi 19:00–20:00 saatleri arasında katılımcılarıyla ekranlar aracılığıyla buluşmaya devam ediyor. İlgiyle takip edilen çevrimiçi rehberli turlarda Arter’in sergi rehberleri, her hafta farklı bir tema etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerini katılımcılarla paylaşıyor. Sınırlı sayıda katılımcıyla, ücretsiz olarak gerçekleştirilen turlara katılmak için turlar@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak yeterli.
Ziyaretçilerini gerekli sağlık önlemleriyle ağırlamaya devam eden Arter’in çevrimiçi etkinlikleri de sürüyor. Herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlayan Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen bu etkinlikler, güncel sergileri ve yapıtları çevrimiçi ortamda katılımcıların yorumuna açıyor.
Arter’in, güncel sergileri etrafında şekillenen çevrimiçi rehberli turları, katılımcılarını sanat etrafında düşünmeye ve yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamaya teşvik ediyor. Ekranlar aracılığıyla buluşulan bu turlarda, Arter’in sergi rehberleri her etkinlikte farklı temalar etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerini katılımcıların yorumuna açıyor.
Ücretsiz olarak düzenlenen çevrimiçi rehberli turlar 6, 13, 20 ve 27 Eylül 2021 Pazartesi günleri 19:00–20:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Diyalog ve tartışmaya daha fazla zaman tanımak amacıyla sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen çevrimiçi turlara katılmak için etkinlik tarihinden önce turlar@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor.
Arter’in güncel programına www.arter.org.tr adresinden erişilebilir.