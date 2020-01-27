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Armis Yatak'ın yeni koleksiyonları büyük ilgi gördü

16’ıncı Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İMOB) yoğun bir katılım ile Yeşilköy’de gerçekleşti. Bu yıl ziyaretçi rekoru kıran İMOB’ta, yüzde 100 yerli marka olan Armis Yatak; son teknolojik makine parkurunda üretim yaptığı yatak, baza, başlık yorgan, yastık, alez ve uyku setlerini tanıttı.

Armis Yatak'ın yeni koleksiyonları büyük ilgi gördü

16’ıncı Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İMOB) yoğun bir katılım ile Yeşilköy’de gerçekleşti. Bu yıl ziyaretçi rekoru kıran İMOB’ta, yüzde 100 yerli marka olan Armis Yatak; son teknolojik makine parkurunda üretim yaptığı yatak, baza, başlık yorgan, yastık, alez ve uyku setlerini tanıttı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 14:20
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Armis Yatak'ın yeni koleksiyonları büyük ilgi gördü

Binin üzerinde ziyaretçiyi standında ağırlayan Armis Yatak, tüketici ile ilk kez buluşturduğu smart ped teknolojili hybrid serisi yatak setleri, genç yatak grubuna ait “Lady” ve “Prince” adlı yatak seti koleksiyonları ile fuarın parlayan yıldızı oldu.

Armis Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, İMOB 2020 ile ilgili yaptığı genel değerlendirmede: “Dünyanın en önemli mobilya fuarlarından birisi olan ve bu yıl yerli ve yabancı yaklaşık 130 bin ziyaretçi ağırlayan İMOB'un tüm tüketiciler için yeni anlaşmalar gerçekleştirdiği başarılı bir fuar olduğunu belirtmeliyim. Bu yıl Armis Yatak ile IMOB fuarına ikinci kez katılıyoruz.

İMOB Fuar döneminde markamızın ‘Mis Gibi Uyumaktan İyisi Armis Gibi Uyumak!’ sloganı ile reklam kampanyamızı da başlattık. Bu sayede hem toptan alıcıya hem de perakende tüketicisine güçlü bir iletişim gerçekleştirdik” dedi.

Fuar’a Çin, Amerika, Almanya, İtalya, Hindistan, Polonya, İngiltere, Japonya, Fransa, Vietnam, Brezilya, Malezya, Rusya, Meksika ve Güney Afrika'nın bulunduğu ülkelerden mobilya satın almacıların çok fazla ilgi gösterdiğini vurgulayan Batallı: “Bu da biz üreticiler için çok önemli oldu. Armis Yatak olarak üretimimizin yüzde 25’ini Avrupa, Balkan ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyoruz. Fuar, yeni ülke bağlantıları kurmamızı da sağladı. Bu yıl Çin’e gelen ek vergiler dolayısı ile Türk mobilya üreticileri için Amerika, genişleyen bir ihracat pazarı olacağını öngörüyoruz. Biz de fuar sırasında ihracat payımızı yükseltmek, Türk mobilya sektörünün kalitesini ve gücünü daha fazla duyurmak için çalışmalar yaptık. Yeni ürünlerimizi ilk kez görücüye çıkardığımız bu fuarda yoğun ilgi ile karşılandık ve yeni anlaşmalara imza attık” diye belirtti.

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