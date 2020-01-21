Ariş’ten fark yaratan seçimler

Ariş Pırlanta, “sen herkesten farklısın” demenin en güzel yollarından biri olan siyah pırlantalı yüzüklerle, klasik seçimlerin dışına çıkmak isteyenler için göz alıcı alternatifler hazırladı. Mücevher sektörünün öncü markası Ariş Pırlanta, modern ve sıra dışı çizgileri sevenler için siyah pırlantalı tektaş yüzükleri mağazalarında mücevher tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Siyah pırlanta ve pembe altının muhteşem uyumu

Siyah pırlantanın fark yaratan etkisini rose altın ışıltısıyla birleştiren siyah tektaş yüzükler, farklı kıyafet kombinleriyle de kullanılabilecek zarif çizgilere sahip… Günün her saatinde şık olmayı tercih eden kadınların vazgeçilmezleri arasında yer alan bu eşsiz yüzüklerle tüm dikkatler üzerinizde olacak.

Ariş Pırlanta’nın “Gerçek kalite doğru fiyat” anlayışıyla, onlarca şık tasarımdan oluşan Ariş Yılbaşı Koleksiyonu ve tüm ürünleri, www.arispirlanta.com ile Ariş mağazalarında sizleri bekliyor. Ariş’in tüm koleksiyonlarını ve sürprizlerini facebook (Ariş Pırlanta Sanatı) ve twitter (ArisPirlanta) sayfalarından da takip edebilirsiniz.

İlklerin adresi: Ariş Pırlanta

Ariş Pırlanta, bir çok ilke imza atarak sektöre yön vermesiyle tanınyor. Bu ilklerden bazıları:

• İlk fiyat deklarasyonlu katalog ve basılı tanıtım materyalleri oluşturan marka

• Yurtdışındaki mücevher fuarında montür konusunda Türkiye’yi temsil eden ilk firma

• İlk e-ticaret sitesi (www.e-aris.com) açan marka

• İlk mücevher defilesi (Sabancı Atlı Köşk) düzenleyen marka

• İlk kişiye özel ve inovatif koleksiyonlar (Parmak İzi, Yaprak Koleksiyonları, Saç telinin ve dişin kullanıldığı Sachi ve Dishi koleksiyonları) sunan mücevher markası

• Pırlantalı mücevheri garantili ve sertifikalı olarak satışa sunan ve 5C kuralını uygulamaya sokan ilk marka

• Türkiye’yi pırlantanın üstün beyazı olarak bilinen D color ile tanıştıran ilk marka