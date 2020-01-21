Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
123052
ALTIN
296.825
DOLAR
5.9309
STERLİN
7.7396
EURO
6.5882

Ariş’ten fark yaratan seçimler

Ariş Pırlanta, “Sen herkesten farklısın” demenin en güzel yollarından birini sunuyor. Siyah pırlantalı tektaşları rose altın ışıltısıyla birleştiren Ariş, klasik seçimlerin dışına çıkmak isteyenler için asil ve göz alıcı alternatifler hazırladı.

Ariş’ten fark yaratan seçimler

Ariş Pırlanta, “Sen herkesten farklısın” demenin en güzel yollarından birini sunuyor. Siyah pırlantalı tektaşları rose altın ışıltısıyla birleştiren Ariş, klasik seçimlerin dışına çıkmak isteyenler için asil ve göz alıcı alternatifler hazırladı.

21 Ocak 2020 Salı 15:53
1238 Okunma
Ariş’ten fark yaratan seçimler

Ariş Pırlanta, “sen herkesten farklısın” demenin en güzel yollarından biri olan siyah pırlantalı yüzüklerle, klasik seçimlerin dışına çıkmak isteyenler için göz alıcı alternatifler hazırladı. Mücevher sektörünün öncü markası Ariş Pırlanta, modern ve sıra dışı çizgileri sevenler için siyah pırlantalı tektaş yüzükleri mağazalarında mücevher tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Siyah pırlanta ve pembe altının muhteşem uyumu

Siyah pırlantanın fark yaratan etkisini rose altın ışıltısıyla birleştiren siyah tektaş yüzükler, farklı kıyafet kombinleriyle de kullanılabilecek zarif çizgilere sahip… Günün her saatinde şık olmayı tercih eden kadınların vazgeçilmezleri arasında yer alan bu eşsiz yüzüklerle tüm dikkatler üzerinizde olacak.

Ariş Pırlanta’nın “Gerçek kalite doğru fiyat” anlayışıyla, onlarca şık tasarımdan oluşan Ariş Yılbaşı Koleksiyonu ve tüm ürünleri, www.arispirlanta.com ile Ariş mağazalarında sizleri bekliyor. Ariş’in tüm koleksiyonlarını ve sürprizlerini facebook (Ariş Pırlanta Sanatı) ve twitter (ArisPirlanta) sayfalarından da takip edebilirsiniz.

İlklerin adresi: Ariş Pırlanta

Ariş Pırlanta, bir çok ilke imza atarak sektöre yön vermesiyle tanınyor. Bu ilklerden bazıları:

•          İlk fiyat deklarasyonlu katalog ve basılı tanıtım materyalleri oluşturan marka

•          Yurtdışındaki mücevher fuarında montür konusunda Türkiye’yi temsil eden ilk firma

•          İlk e-ticaret sitesi (www.e-aris.com) açan marka

•          İlk mücevher defilesi (Sabancı Atlı Köşk) düzenleyen marka

•          İlk kişiye özel ve inovatif koleksiyonlar (Parmak İzi, Yaprak Koleksiyonları, Saç telinin ve dişin kullanıldığı Sachi ve Dishi koleksiyonları) sunan mücevher markası

•          Pırlantalı mücevheri garantili ve sertifikalı olarak satışa sunan ve 5C kuralını uygulamaya sokan ilk marka

•          Türkiye’yi pırlantanın üstün beyazı olarak bilinen D color ile tanıştıran ilk marka

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkmenistan tarafsızlığının 25. yılını kutluyor
Türkmenistan tarafsızlığının 25. yılını kutluyor
Sivasspor, şampiyonluğa inanıyor
Sivasspor, şampiyonluğa inanıyor
TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, 97 yaşında vefat etti
TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, 97 yaşında vefat etti

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim