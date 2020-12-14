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ARHAVİ’DE KARANTİNADA OLAN VATANDAŞLARA ÇORBA DAĞITIMINA BAŞLANDI
Arhavi Belediyesinin salgın döneminde aldığı önlem ve destekler devam ediyor.
Güncel 14.12.2020, 10:31
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ARHAVİ-Arhavi Belediyesi, korona virüs tehdidi taşıyan ve evlerinde karantinaya alınan vatandaşlara çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.
Arhavi belediye başkanı Vasfi Kurdoğlu’nun talimatları doğrultusunda alınan önlem ve desteklerin devamı olarak belediye ekipleri tarafından evlerinde karantina altında bulunan vatandaşlara çorba dağıtımında bulunuluyor.
Ekipler alınan tedbirlerle karantinadaki vatandaşlara ulaşarak içlerinde 15 adet çorba bulunan paketleri takdim ediyorlar. Evden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların 0466 312 3030 numaralı telefonla zabıta merkezine ulaşmaları yeterli olacaktır.
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