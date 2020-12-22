ARHAVİ TSO’DAN TABLETİN BENDEN KAMPANYASINA DESTEK

HOPA-Dünyamızı ve ülkemizi etkileyen Korona virüs salgını sürecinde başlatılan uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri EBA üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. İmkânları kısıtlı olan öğrencilerimizin tableti veya bilgisayarı olmaması nedeniyle eğitim programlarını izleyemediği anlaşılınca; Milli Eğitim Bakanlığı yanında, eğitim gönüllüsü kurumlar, hayırsever vatandaşlar; “Tabletin Benden Kampanyası” başlatmıştı.

Bu kampanya neticesinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan tablet bağışı kampanyası kapsamında alınan 55 Adet tablet ile uzaktan eğitim alan öğrencilerin eğitimine katkı sundu.

Kaymakamlık makamında yapılan teslim töreninde Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Atıf Kesim ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Atıf Kesim ve yönetim kurulu üyelerine İlçenin eğitimine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Tablet teslim töreninde söz alan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Arslanoğlu ’da yaptığı konuşmada “Kaymakamımızın rehberliğinde eğitim-Öğretim faaliyetlerimizi daha da yükselteceğimize inancım tamdır. Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Atıf Kesim ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim. Tabletler öğrencilere en kısa sürede ulaştırılacaktır,” dedi.