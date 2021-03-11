ARHAVİ DE DEĞİŞİM RÜZGÂRI ESMEYE DEVAM EDİYOR

Başkan Kurdoğlu, seçimden önce söz verdiği projelerden bir kısmını tamamlarken vatandaşlardan da tam not aldı. Hayata geçirilecekleri yeni projelerle Arhavi'nin çehresini değiştirmeye devam edeceklerini ifade eden başkan Kurdoğlu “Bu güzel kentimizin refahı ve huzuru için elimizi her türlü taşın altına koyduk ve koymaya da devam ediyoruz” dedi.

Arhavi Belediyesi tarafından gerçekleşen birçok proje ile İlçe’nin çehresini değiştirmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Kurdoğlu “Projelerimizin bir kısmini bile hayata geçirmemiz ilçeye bir başka güzellik kattı, Alt yapı, üst yapı, çocuk oyun parkı, yol betonlama, taş duvar, yeni yol çalışmaları, mahalle yolları bakım onarım ve hayata geçirdiğimiz Kapisre deresi yürüyüş ve dinlenme alanı, Şehir tabelası, Nero hayvan bakım evi, Zafer çelenk kapalı çarşı restorasyonu, Kapalı pazar yeri yeniden onarım ve Köylü pazar yeri çalışmalarımızı tamamladık. Tamamlanan bu çalışmalarla Halkımızın gündelik hayattaki yaşamına adeta bir dokunuş gerçekleştirdik ve yaşamı kolaylaştırdık” dedi.

Başkan Kurdoğlu ilçe için hayati derecede önemli olan ve bir kentin vitrin ve vizyonu olan ve projeleri arasında önemli bir yer tutan Şehirlerarası otobüs terminali yapımı için kolları sıvadıklarını ve proje üzerinde çalışmaya başladıklarını söyleyerek “Şehirlerarası otobüs terminali projesi yapımı için başlattığımız çalışmada önemli bir yol aldık, Ümit ediyorum ki 2021 yaz sonuna doğru ihale aşamasına da gelerek ilk kazmayı yıl içinde vururuz” diye konuştu.

Yapılan çalışmalarla Arhavi’nin hak ettiği hizmetlere bir bir kavuştuğunu söyleyen Kurdoğlu, “Şirin ilçemiz ilim ve bilim de söz sahibi değerleri yetiştiren Arhavi doğal güzelliği sayesinde de herkesi kendisine hayran bırakan Ülkemizin ender ilçelerinden biridir. Bunun bilinci içinde önümüzdeki dönemde Pandemi sürecini tamamladığımızda Kültür ve Sanat alanında birçok önemli çalışmayı da gündemimize aldık. İmza ve Sinema günlerinden başlayarak Kitap fuarlarına ve yıl içinde bir defa değil, değişik tarihlerde de çeşitli sanatsal etkinliklerle adından söz ettiren bir İlçe olmayı hedefliyoruz.

Arhavili hemşerilerimiz misafirlerine her zaman en güzel ev sahipliğini bugüne kadar yaptıkları gibi bu etkinliklerimize katılanlara da yine en güzel misafirperverliklerini gösterecektir. Biz her türlü zorluğa rağmen tüm enerjimizi bu güzide ilçemiz için yorulmadan harcamaya devam ediyoruz” dedi.