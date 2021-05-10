Arefe hangi gün? Oruç ne zaman bitiyor? Arefe günü resmi tatil mi?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlar arefe günü ve oruç ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Bu yıl geçen yıl olduğu gibi bayram buruk geçecek. Koronavirüsün gölgesinde idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde, son oruç, Arefe günü oruç ve yapılacak ibadetler ile tatil süreci vatandaşın gündeminde olmaya devam ediyor. Peki, Peki, Arefe hangi gün? Oruç ne zaman bitiyor? Oruç ne zaman bitiyor 2021? Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri yayınlanmıştı. Bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in son günlerine girildi. Milyonlar Ramazan Bayramı'nı bekliyor. Ramazan boyunca oruçlarını ve ibadetlerinin gerçekleştiren milyonlarca müslüman Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Ramazan Bayramı koronavirüs nedeniyle bu yıl buruk geçecek. Tam kapanmanın Ramazan Bayramı'nı da kapsaması nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve bayram ziyaretleri yapılamayacak. Son oruç 12 Mayıs'ta tutulacak. Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp, 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek.

AREFE GÜNÜ HANGİ GÜN? RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.

Arefe günü: 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Kamu çalışanları Arefe günü olan 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hükümet tarafından Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.

AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTULUR MU? AFERE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN SEVABI

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak;

“Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).