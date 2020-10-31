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Arama kurtarma çalışmaları devam eden bina vinçlerle desteklendi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir binanın ilk 3 katı çöktü. Yana yatan bina vinçlerle ayakta tutulurken, arama kurtarma çalışmaları büyük bir dikkatle yürütülüyor.

Güncel 31.10.2020, 12:26
2006
Arama kurtarma çalışmaları devam eden bina vinçlerle desteklendi

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yıkılmaması için 3 vinçle destek verildi.

Ege Denizi´nde Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Demirkent Sitesi'ndeki bir binanın ilk 3 katı çöktü. En alt katında iş yerlerinin bulunduğu bina yan yattı. Ekipler, çöken bölümde arama kurtarma çalışması başlattı. Bazı kişilerin yaralı olarak kurtarıldığı bina, çökme ihtimaline karşın vinçlerle desteklendi. Üç vinç ile binaya destek verildi. Ekiplerin binanın alt katlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor

5 BİN PERSONEL GÖREV YAPIYOR

İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde can kaybı 25'e, yaralı sayısı da 804'e yükseldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği bilgilere göre yaklaşık 5 bin personelin görev yaptığı arama kurtarma çalışmalarında depremin olduğu andan itibaren 100 vatandaş kurtarıldı.

Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor

17 binada yıkım gerçekleştiğini açıklayan Kurum, 9 binada arama kurtarma faaliyetlerinin sonlandırıldığını, arama kurtarma çalışmalarının 8 binada devam ettiğini bildirdi.

Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor

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