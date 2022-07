Arafat nedir? nerededir? Arafat'ta neler yapılır? önemi nedir?

Arafat dağı nerededir?

Arafat Dağı, Mekkeden 25 km uzaklıkta olan dağdır. Mekke'nin güney doğusuna düşer. 454 metre yüksekliğindedir. Muhammed'in ölümünden önce veda hutbesi konuşmasını onbinlerce kişiye bu dağda yapmıştır. Müslümanlar açısından son derece önemli olan bir dağdır.

Arafat Ne Demektir?

Arafat isminin nasıl verildiği ile ilgili bir takım rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete göre Cebrail (a.s), Hz. İbrahim'in (a.s) yanına gelmiş ve Hac ibadetinin nerede ve nasıl yapılacağını anlatmıştır. Anlatma esnasında sıra Arafat Dağına geldiği esnada Arapça anladın mı anlamına gelen Arefte? demiştir. Bu soruyu Hz. İbrahim (a.s) areftü şeklinde yanıtlamıştır. İşte Arafat Dağının isminin buradan geldiği düşünülmektedir.

Arafat Dağının Önemi?

- İlk olarak Arafat dağı Müslümanların başı Adem ile Havva'nın buluştuğu dağ olarak bilinmektedir. Adem ile Havva yer yüzünde yıllarca birbirini aradıktan sonra Arafat dağında kavuşmuşlardır.

- Bilindiği üzere Hac ziyareti İslam’ın 5 temel şartından biri olmaktadır. Hac ziyaretinin ibadetlerinden biri olan vakfe bu dağda yapılır. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen Müslümanlar bu dağda buluşurlar. Günahlarının affını hep bir ağızdan dua ederek isterler. Ayrıca bu ziyaretten sonra doğdukları gün gibi arınmış kabul edilirler.

- Ayrıca Hz. Muhammed (a.s.m) "Hac arafattır" Buyurmuştur. Hac ibadeti, Arafat dağı ziyaret edilmeden tamamlanamaz. Arınma yeri olarak Arafat dağı buyrulmuştur. Buradan Hareket ile Arafat dağının önemi ortaya çıkmaktadır.

- Ayrıca Kuran-ı Kerimde de Arafat dağının öneminden bahsedilmektedir. Bakara suresinin 198. ayetinde " Arafattan ayrılıp (seller gibi) akın edince Meş'ar-i Haramda Allahı zikredin" Buyrulmaktadır.

- Arafat dağında Allaha zikrederek Tüm günahlardan arınılacağına inanılmaktadır.

Arafat'ta neler yapılır?

Arafat Vakfesinin Sünnetleri Nelerdir?