Arafat nedir? nerededir? Arafat'ta neler yapılır? önemi nedir?
Arafat dağı, her yıl binlerce Müslüman tarafından ziyaret akınına uğramaktadır. Arafat nedir? nerededir? Arafat'ta neler yapılır? önemi nedir? sorularının cevabı vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. İşte tüm detaylarıyla Arafat dağı...
Arafat dağı nerededir?
Arafat Dağı, Mekkeden 25 km uzaklıkta olan dağdır. Mekke'nin güney doğusuna düşer. 454 metre yüksekliğindedir. Muhammed'in ölümünden önce veda hutbesi konuşmasını onbinlerce kişiye bu dağda yapmıştır. Müslümanlar açısından son derece önemli olan bir dağdır.
Arafat Ne Demektir?
Arafat isminin nasıl verildiği ile ilgili bir takım rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete göre Cebrail (a.s), Hz. İbrahim'in (a.s) yanına gelmiş ve Hac ibadetinin nerede ve nasıl yapılacağını anlatmıştır. Anlatma esnasında sıra Arafat Dağına geldiği esnada Arapça anladın mı anlamına gelen Arefte? demiştir. Bu soruyu Hz. İbrahim (a.s) areftü şeklinde yanıtlamıştır. İşte Arafat Dağının isminin buradan geldiği düşünülmektedir.
Arafat Dağının Önemi?
- İlk olarak Arafat dağı Müslümanların başı Adem ile Havva'nın buluştuğu dağ olarak bilinmektedir. Adem ile Havva yer yüzünde yıllarca birbirini aradıktan sonra Arafat dağında kavuşmuşlardır.
- Bilindiği üzere Hac ziyareti İslam’ın 5 temel şartından biri olmaktadır. Hac ziyaretinin ibadetlerinden biri olan vakfe bu dağda yapılır. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen Müslümanlar bu dağda buluşurlar. Günahlarının affını hep bir ağızdan dua ederek isterler. Ayrıca bu ziyaretten sonra doğdukları gün gibi arınmış kabul edilirler.
- Ayrıca Hz. Muhammed (a.s.m) "Hac arafattır" Buyurmuştur. Hac ibadeti, Arafat dağı ziyaret edilmeden tamamlanamaz. Arınma yeri olarak Arafat dağı buyrulmuştur. Buradan Hareket ile Arafat dağının önemi ortaya çıkmaktadır.
- Ayrıca Kuran-ı Kerimde de Arafat dağının öneminden bahsedilmektedir. Bakara suresinin 198. ayetinde " Arafattan ayrılıp (seller gibi) akın edince Meş'ar-i Haramda Allahı zikredin" Buyrulmaktadır.
- Arafat dağında Allaha zikrederek Tüm günahlardan arınılacağına inanılmaktadır.
Arafat'ta neler yapılır?
Hac ziyaretinin ibadetlerinden biri olan vakfe bu dağda yapılır. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen Müslümanlar bu dağda buluşurlar. Günahlarının affını hep bir ağızdan dua ederek isterler. Ayrıca bu ziyaretten sonra doğdukları gün gibi arınmış kabul edilirler.
Arafat Vakfesinin Sünnetleri Nelerdir?
- Zilhiccenin 8. terviye gününü arefe gününe bağlayan geceyi Mina'da geçirip, arefe günü sabahı güneş doğduktan sonra Arafat'a hareket etmek.
- Zeval vaktinden önce Arafat bölgesinde bulunmak ve mümkünse vakfe için gusletmek.
- Zeval vaktinden sonra öğle namazından önce Nemîre Mescidi'nde hutbe okunması.
- Öğle ve ikindi namazlarını cem'-i takdîm ile kılmak.
- Vakfe esnasında abdestli ve kıbleye yönelik bulunmak.
- Vakfeyi cem'-i takdîm ile kılınan namazdan sonra yapmak. Vakfe esnasında ayakta durmak oturmaktan, binek üzerinde bulunmakayakta durmaktan daha faziletlidir.
- Mümkün olduğu kadar vakfeyi Cebelirahme denilen tepenin yakınında yapmak.
- Oruçlu olmamak.
- Gün boyunca telbiye, zikir, tesbih, dua ve istiğfar gibi ibadetleri çokçayapmak. Kendisi, anne ve babası, çocukları ve bütün müslümanlar için duave istiğfarda bulunmak.