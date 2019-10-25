Aradığı gayrimenkulü Emlakjet’te bulanlar 2019'da %43 arttı

Yeni nesil emlak bulma sitesi Emlakjet, sektörü yeniliklerle geliştirmeye devam ediyor. Kurulduğu günden bugüne emlak seri ilan sektöründe lider olma vizyonuyla hareket eden Emlakjet, 2018 yılında 100.000 adet satılık konut ve arsa ile 300.000 adet kiralık konutun sahipleri ile buluşmasına aracı oldu. Emlakjet 2019 Yarıyıl Analizi verilerine göre Emlakjet üzerinden gayrimenkul kiralama ve satın alma işlemi gerçekleştiren kişilerin oranı 2018 yılında %28 iken, 2019 yılında bu oran %40 seviyesine yükseldi. Ev arayan vatandaşların hayallerindeki evi bulmalarını kolaylaştıran, müşteri odaklı bir çok yenilikçi ürün ve hizmet ile sektörde farklılaşan Emlakjet, google benzeri arama deneyimiyle ön plana çıkıyor. Satılık ev ya da kiralık ev arayan vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alan Emlakjet, yenilikçi ürünleri sayesinde daire arayan vatandaşların, tercih etmeyi düşündükleri konutları başka konutlarla karşılaştırma imkanı sunuyor. Site içerisinde yer alan bölge raporları ile konut arayan vatandaşlar, konutun yer aldığı il ya da ilçedeki demografik özellikler ve emlak piyasası hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

‘’Jethat teknolojisi ile tüketicilerin ihtiyaçlarını analiz ederek çözüm üretiyoruz’’

Konut arayan vatandaşların en çok kullandığı özelliklerden biri olan ‘Yakınında Ara’ özelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Emlakjet, tüketicilerin okul, hastane, AVM, metro gibi noktalara yakın evleri bulmak isteyen hayalindeki evi arayan vatandaşlara doğru seçimi yapmaları için kolaylık sağlıyor. Bu rakamlarla ilgili yorum yapan Emlakjet CEO’su Tolga İdikat , “Emlakjet olarak ev arayanlar için geliştirdiğimiz yenilikçi çözümler kadar, profesyonel gayrimenkul danışmanları için geliştirdiğimiz dijital asistan hizmeti sunan 'Jethat' teknolojisi ile her ofis kaç çağrı almış takip edip bunu da şeffaf bir şekilde üyelerimize raporluyoruz. Sektörde bunu yapabilen tek oyuncu biziz. Jethat teknolojisi sayesinde ofislere giden arama sayısını takip edebiliyoruz, yaptığımız anketlerle de bu çağrıların ne kadarı işleme dönüyor ölçebiliyoruz. Böylece tüketicilerin davranışları ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edip işimizi geliştirebiliyoruz.

Emlakjet üzerinden aradığı gayrimenkule ulaşanların oranı 2019 yılında %40’a ulaştı

Emlakjet 2019 yarıyıl analiz verilerine göre 2018 yılında konut satın alma ve kiralama işlemini gerçekleştiren kişi oranı %28 iken 2019 yılında bu oran %40 seviyelerine ulaştı. Dönem verimlilik dönemi olduğu için, müşterilerimize şeffaf, sürekli ve net performans takibi yapabildikleri dijital çözüm ortakları ile ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Emlakjet olarak vizyonumuz emlak arayan son tüketicileri memnun etmek, bu sırada da profesyonel emlak danışmanlarına ölçülebilir, şeffaf ve tabi ki yüksek değer üretmek. Çalışmalarımıza bu bilinçle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.