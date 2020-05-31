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Araç yaz bakımı önerileri

Mevsim geçişlerinde ve değişen iklim şartları araç bakımı yapılması uzmanlar tarafından öneriliyor. Yolculuğa çıkacaklar için daha güvenli ve daha keyifli hale getirmek için yaz bakımının öneminde değinen Mobil 1 Center, 10 nokta kontrol diye nitelendirdiği yaz bakımı için gerekenleri açıkladı.

Araç yaz bakımı önerileri

Mevsim geçişlerinde ve değişen iklim şartları araç bakımı yapılması uzmanlar tarafından öneriliyor. Yolculuğa çıkacaklar için daha güvenli ve daha keyifli hale getirmek için yaz bakımının öneminde değinen Mobil 1 Center, 10 nokta kontrol diye nitelendirdiği yaz bakımı için gerekenleri açıkladı.

31 Mayıs 2020 Pazar 09:43
2017 Okunma
Araç yaz bakımı önerileri

Mevsim geçişlerinde ve değişen iklim şartları, araçların uzun ömürlü ve sağlıklı kullanabilmek için bakımlarının yapılması elzem durumda olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ayrıca koronavirüs (kovid-19) salgını sebebiyle evde kalınması ve araçların uzun süre hareket etmemesi ile bakımlarının yapılması bir kat daha önem kazanıyor. Türkiye'de madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda 115 yıldır çalışmalarını sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş, 37 ilde faaliyet gösteren Mobil Oil Center hizmet noktalarıyla geride bırakılan kış ayları ve yaşanan kovid-19 salgını dolayısıyla evde kalış sürecinin ardından, yaz döneminde tatile çıkacak veya aktif araç kullanım sürecine girecek olanlar için yaz bakımına dikkat çekti.

Mobil 1 Center hizmet noktalarında, Mobil müşterilerine ücretsiz sunduğu 10 nokta kontrolünün aşamalarını da kapsayan yaz bakımı için gerekenler şu şekilde sıraladı:

Önce hijyen
"Geride bırakılan kış mevsimi ve yaşanan kovid-19 salgın süreci dolayısıyla, araç içerisine dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır.

Tüm yağ ve hidrolik bakımları yapılmalı
Araç motor yağı ve yağ filtresi, araç kataloğunda belirtilen sürelerde değiştirilmeli, uzun seyahatlerde motorun yağ eksiltmesine karşı mutlaka bir miktar yağ bulundurulmalıdır. Yine şanzımana da baktırılarak buradaki yağ kaçaklarının kontrolü sağlanmalıdır. Standart kullanım ömrü 2 yıl olan ve fren performansı açısından büyük önem arz eden fren hidroliği ise ömrü dolması beklenmeden mevsim geçişinde kontrol edilmelidir. Keza direksiyon sistemlerinde kullanılan hidrolik yağı kontrol edilmeli ve eksik olması durumunda tamamlanmalıdır.

Frenler eşit tutmalı
Frenlerin lastikleri eşit seviyede tuttuğuna emin olunmalıdır. Araç fren sistemi tüm detayları ile uzmanlarca kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır.

Sorunsuz klima için
Standart koşullarda sorunsuz çalışan araç klimaları, sıcak havalarda sağlıklı çalışmayabilir. Dolayısıyla ideal sıcaklığa ulaşabilmek için alanında uzman bir teknisyenden destek alınmalı, gerekirse klima gazı bastırılmalı veya polen filtresi yenisi ile değiştirilmelidir.

Soğutma sistemi elden geçmeli
Uzun yaz yolculuklarında motorun hararet yapmaması için soğutma sistemi temizlenmeli, gerekli miktarlarda su ve antifriz tekrar doldurulmalıdır. Ayrıca termostatın çalışıp çalışmadığı, kayış, kelepçe ve hortumların sıkılık durumları da kontrol edilmelidir.

Silecek bakımı ve aynalar
Cam suyu tamamlanmalı ve silecek süpürgeleri kontrol edilerek eski ise değiştirilmelidir. Aynalar ve camlarda da çatlak ve kırık olup olmadığına dikkat edilmeli ve gerekirse müdahale edilmelidir.

Akü kontrolü
Uzun süre evde kalınması neticesinde kullanılmayan araçlarda oluşabilecek akü zayıflamalarına karşın, şarj işlemi veya akü değişimi yapılmalıdır. Ayrıca su seviyeleri ve elektrot seviyeleri kontrol edilmelidir.

Sağlıklı aydınlatma şart
Yol ve sis farlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli, farlarda sararma ve matlaşma, çatlak ve kırık gibi durumlar varsa müdahale edilmelidir.

Lastik kontrolü hayati önem taşıyor
Yaz lastikleri sıcak havalarda düzensiz yıpranmaya karşı daha dayanıklı olduğu için kış lastikleri çıkarılmalıdır. Hava basıncı kontrolü aksatılmamalı, lastiklerin havaları mümkün olduğunca lastikler soğuk iken ölçülmeli, eğer bir azalma görülüyorsa doğru hava basıncı ile tamamlanmalıdır. Lastiğin diş derinliğinin boyutu 1.6 mm'den daha düşük olmamalıdır. Diğer taraftan aynı aks üzerinde bulunan 2 lastik arasındaki aşınma farkı, 5 mm'den fazla olmamalıdır. Uzun seyahatler öncesi stepnenin sağlam olup olmadığı, araçta kriko ve lastik değişim ekipmanlarının da varlığı kontrol edilmelidir."

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