Araç Kiralarken Dikkat Edilmesi Gereken 7 Şey

1)İhtiyaçlarınızın Farkında Olun

Araç kiralarken mutlaka araçta kaç kişi olacağınıza, aracı uzun yolda mı yoksa şehir içinde mi kullanacağınıza, yakıt bütçenize veya iş programlarınıza dikkat ediniz. Bu sayede işinizi görmeyecek bir aracı kiralamamış veya size fazla gelecek bir aracı kiralayarak yok yere fazladan para kaybetmemiş olursunuz. Kiralayacağınız otomobili seçmeden önce, "Hangisi Daha Avantajlı: Dizel mi, Benzinli mi?" yazımızı okuyarak yakıt tipi seçiminizi kolaylaştırabilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse; işleriniz gereği şehir içinde kullanacağınız küçük motorlu ve az yakıt tüketen araçları veya dağlık bir bölgeye tatile gidiyorsanız SUV araçları tercih edebilirsiniz. Seyahatlerinizde gerekli olabilecek bebek koltuğu, HGS ve navigasyon gibi ek özelliklerin ücretli olabileceğini de unutmayın.

2)Size Yakın Lokasyonlardan Kiralama Yapın

İş veya tatil programları sebebiyle seyahat eden ziyaretçilerin, mutlaka şehre giriş yaptıkları ve tekrar dönüş için kullanacakları lokasyondan kiralama yapmalarını öneriyoruz. Bu detaya dikkat etmeyen birçok ziyaretçi, şehir merkezinden kiralama yapmakta ve dönüş için otogara veya havaalanına ulaşım araçlarını kullanarak gitmek zorunda kalmaktadır. Örnek olarak İstanbul araç kiralama hizmetinden faydalanmak isteyen ziyaretçiler, İstanbul Yeni Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra Cizgi Rent A Car’dan kiralık araçlarını teslim alabilir ve dönüş yaparken de aracı yine İstanbul Yeni Havalimanı girişinde teslim edebilirler.

3)Fiyat Avantajlarından Faydalanın

Araç kiralama sektörüne yoğun talep olduğu için markalar daha fazla müşteriye hitap edebilmek adına sürekli kampanya düzenlemekteler. Tatil dönemlerinde dahi bu kampanyalara rastlamak mümkün. Asla tek bir firmanın kampanyasını dikkate alarak araç kiralamayın.

Yüksek fiyat iyi hizmet, düşük fiyatta kötü hizmet manasına gelmez. Bir araç kiralama firmasının kalitesini tecrübesi, kurumsallığı, hizmet sürecinde müşteriye yaklaşımı ve araç filosunun niteliği belirler. Karar vermeden önce, tüm ihtiyaçlarınız için kiralık araç çözümleri sunan Cizgi Rent A Car’ın uygun fiyatlar gibi dikkat çeken avantajlarına bir göz atın.

4)Erken Rezervasyon Fırsatlarını Kaçırmayın

Birçok sektörde firmalar, erken rezervasyon yapan müşterilerine fiyat avantajı sunarlar. Araç kiralarken de geçerli olan bu fırsatı iyi değerlendirmelisiniz. Özellikle tatil yapacağınız tarihlerin veya iş toplantılarınızın tarihinin belli olduğu durumlarda, o tarih için erken araç kiralama rezervasyonu yaparak piyasa fiyatlarının çok altında araç kiralayabilirsiniz. Ankara, İzmir, Antalya veya İstanbul gibi büyük şehirlerde çok fazla kiralık araç bulunduğu için, bu şehirlerde erken rezervasyon kampanyaları daha sık uygulanmaktadır

5)Eski Araçlardan Uzak Durun

Kiralık araçlar, maalesef hor kullanılan ve bu yüzden de çabuk eskiyen araçlardır. Uzun yol veya şehir içi ihtiyaçlarınız için araç kiralarken 3 yaşından daha büyük araçlardan uzak durun. Bu sayede yolda kalma, teknik sorun yaşama veya en kötüsü kaza yapma ihtimaliniz düşer. Sıfıra yakın veya 1-2 yaşındaki araçlar hem daha güvenli hem de konforlu olacaktır.

6)Sigorta ve Sözleşmeyi Dikkatli Okuyun

Sigortasız veya kaskosu olmayan araçları kesinlikle kiralamayın. Özellikle sigortası hiç yatırılmamış veya yenilenmemiş araçlar olası bir kazada size büyük bedeller ödetebilir. Araç kiralama sözleşmeleri ise çoğu zaman göz ardı edilen fakat tamamının okunması gereken resmi evraklardır. Bu sözleşmede firmanın sizden beklentileri ve araç teslimatına ilişkin maddeler bulunur. Mağdur olduktan sonra okumak yerine, sözleşmeyi imzalamadan okumak yararınıza olacaktır. Aracı ne zaman teslim etmeniz gerektiğini ve gecikmeler dolayısı ile ödemek durumunda kalacağınız cezaları dikkatle okuyun.

7)Kiralayacağınız Aracı Detaylı Kontrol Edin

Acentede evrak işleri bittikten sonra, firma yetkilisi bir çalışan size aracı teslim edecektir. Öncelikle aracın etrafında gezerek, önemli bir çarpık veya göçük olup olmadığını tespit edin. Sonrasında tüm kapıları, bagajı ve motor kaputunu açarak kapıların mekanizmasında sorun olup olmadığını görün. Arabayı sanki kiralıyormuş gibi değil de satın alıyormuş gibi ciddi bir kontrol yapın. Görevlinin sizi beklemesini dert etmeyin, rahat rahat kontrollerinizi yapın.

Aracın içine girerek hızlıca koltuklara, ön aksesuarlara ve aynalara göz atın. Aracı çalıştırarak ekranda bir arıza ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Aracı çalıştırdıktan sonra yakıt seviyesini kontrol edip not alın, aracı teslim ederken de aynı seviyede bırakın. Yakıtı fazladan almanız durumunda ise hiçbir firma fazladan aldığınız yakıtın ödemesini yapmayacaktır. Bu kontroller esnasında dikkatinizi çeken en ufak hasarları bile aracı size getiren görevliye belirterek, not almasını isteyin. Böylece aracı teslim ettiğinizde, belirtmiş olduğunuz hasarların hiçbirisinden sorumlu tutulmazsınız.

Bu 7 maddeye dikkat ettiğiniz takdirde kiraladığınız araç ile yolculuğunuz sırasında veya teslim edeceğiniz vakit hiç bir sorun yaşamayacaksınızdır. (cizgirentacar.com)