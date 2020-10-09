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Arabanı yorganına göre park et

Bursa'da araçlarını doluya karşı yorgan, halı ve karton kutularla adeta paketleyen vatandaşlar 'mal canın yongası' dedi

Güncel 09.10.2020, 08:45
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Arabanı yorganına göre park et

Bursa'da valilik ve meteoroloji tarafından yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine, araçlarının üzerine yorgan, battaniye örterek ve karton sararak önlem alan vatandaşlar, dolu yağışını beklemeye başladı.
Orhangazi ilçesinde üzerlerinde renk renk battaniye ve halı sarılı araçların görüntüsü 'mal canın yongası' dedirtti.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliği tarafından yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısının ardından, arabalarını korumak isteyenler de tedbir aldı. Kent merkezinde bazı araç sahiplerinin doluya karşı battaniye, kilim ve kartonla önlem aldığı görüldü. Orhangazi'de de sürücüler araçlarını viyadük altlarına park ederek, zarar görmesinin önüne geçmeye çalıştı. Bazı cadde ve sokaklarda üzeri renk renk battaniye ve halıyla örtülü araçların olması dikkat çekti.
Öte yandan Bursa'da da kapalı pazar yerleri, doludan kaçan sürücülerin park ettiği araçlarla doldu.

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