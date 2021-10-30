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Ara Güler’in arşivinden ‘Denize İnen Yol’ gün yüzüne çıkıyor

Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun, fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Denize İnen Yol” 30 Ekim’de Galataport’ta sanatseverlerle buluşuyor.

Güncel 30.10.2021, 10:38
Ara Güler’in arşivinden ‘Denize İnen Yol’ gün yüzüne çıkıyor

Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür Yolu Projesi aksında yer alan Tophane, Karaköy, Galata, Galata Mevlevihanesi, Galata Kulesi, Tünel, İstiklal Caddesi, Galatasaray ve Taksim Meydanı ile çevresinden izler barındırıyor. 

Doğuş Grubu’nun kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği en büyük projelerinden biri olan ve Ara Güler ile iş birliği sonucu kurulan Ara Güler Müzesi’nin Kültür Yolu Projesi özelinde hazırladığı sergi ‘Denize İnen Yol’ 30 Ekim’de Galataport’ta izleyici ile buluşuyor. İstanbul’un belleği olma niteliği taşıyan sergide, Ara Güler’in Kültür Yolu Projesi aksında yer alan Tophane, Karaköy, Galata, Galata Mevlevihane’si, Galata Kulesi, Tünel, İstiklal Caddesi, Galatasaray ve Taksim Meydanı ile çevresinde çektiği fotoğraflar yer alıyor.

31 Aralık’a kadar ziyarete açık kalacak sergide bölgeye ait daha önce yayınlanmamış fotoğraflarında bulunduğu 41 eser yer alıyor. Sergide ayrıca Ara Güler’in 1970’li yıllarda yapmış olduğu ve Yavuz Zırhlısının sökümünü konu alan 17 dakikalık Kahramanın Sonu belgeseli de gösterilecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı inisiyatifinde gerçekleşecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Projesi’ne Doğuş Grubu olarak farklı etkinlikler ile katıldıklarını ve destek olduklarını vurgulayan Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, “Doğuş Grubu olarak, kültür ve sanatın farklı dallarını desteklemek ve geliştirmek bizim için büyük öneme sahip. Yönetim Kurulu Başkanımız Ferit F. Şahenk’in bu konudaki vizyonu hepimiz için yol gösterici olmuştur. Kültür-sanat alanında sürdürülebilir projeler üretmeye daima özen gösteriyoruz. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesini bu felsefeyle 2016 yılında hayata geçirdik. Ne mutlu bize ki, bu projeleri Ara Güler ustanın sağlığında, onun katkısı ve desteğiyle yapabildik. Bu iki kıymetli sanat kurumumuz sayesinde çok değerli bir kaynak olan Ara Güler arşivinin bütün olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra fotoğraf sanatının bu arşiv üzerinden desteklenmesini de sağlıyoruz. Bu yıl Ara Güler’in 93’üncü yaş gününde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin iş birliğinde büyük usta Ara Güler’in eserlerinden oluşan ‘Ara Güler Fotoğraf Sergisi’ni İstanbul’un en önemli simgelerinden olan Galata Kulesi’nde ziyarete açtık.  İstanbul ve Beyoğlu deyince tabii ki aklımıza öncelikle Ara Güler ve onun hafızalarımıza kazınan çok özel fotoğrafları geliyor. Kültür Yolu Projesi hattında kendisinin ölümsüzleştirdiği anlar, yerler, olaylar ve duyguları kapsayan bir seçki Ara Güler Müzesi ve Galataport iş birliğinde sanatseverlerle buluşacak. Sergimizde daha önce gün yüzüne çıkmamış Ara Güler fotoğrafları da var. Türkiye’nin en önemli fotoğraf arşivlerinden biri olan Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi olarak büyük ustanın eserlerini gelecek nesillerle buluşturabilmek en büyük hedefimiz” dedi.

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