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Antalya’da köpek gezdirme kavgası: Muhtar, odunla saldırmaya kalktı
Köpeklerini yürüyüşe çıkaran Eren Acil, bir kadının köpeklerin saldırdığını iddia etmesi üzerine çıkan tartışmada, muhtar tarafından darbedilmek istendi. Olaydan 1 gün sonra, köpekler ölü bulundu.
Güncel 20.04.2022, 14:42
Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Beycik Mahallesi’nde geçtiğimiz gün, yaklaşık 3 ay önce Avustralya’dan Türkiye’ye gelip mahalleye taşınan Eren Acil (34), arkadaşıyla biri kangal diğeri Amerikan Bully cinsi köpeğini köy yolunda gezdirmeye çıkarınca bir kadının tepkisi ile karşılaştı.
Kadın, köpeğin kendisine saldırdığını söyleyerek tepki gösterince, Acil köpeklerin bağlı olduklarını ve saldırma olanaklarının bulunmadığını belirterek kendini savundu.
İHA’nın haberine göre, taraflar arasında sözlü tartışma başladı.
Görüntü almasına tepki gösterdi
Bir süre sonra bölgeye gelen mahalle muhtarı da olaya müdahil oldu. Muhtar, olayı kaydeden Acil’e görüntü almasının yasak olmasını söyledi.