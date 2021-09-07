Son Dakika
Muhtaç kadınları para karşılığı falakaya yatıran Erkan T.'den pes dedirten ifade: 'Suç olabileceğini düşünmedim'
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 14.14 sıralarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen deprem panik yarattı.
Güncel 07.09.2021, 14:56 07.09.2021, 14:59
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
26,02 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ
Deniz yüzeyinin 26,02 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kumluca ilçesine 84,42 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
Kısa süreli paniğin yaşandığı kentte alınan ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.