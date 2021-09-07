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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 14.14 sıralarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen deprem panik yarattı.

Güncel 07.09.2021, 14:56 07.09.2021, 14:59
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

26,02 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Deniz yüzeyinin 26,02 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kumluca ilçesine 84,42 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Kısa süreli paniğin yaşandığı kentte alınan ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

#Antalya
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