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Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Güncel 09.09.2021, 17:04
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesi Palamut Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 uçak, 3 helikopter ve arazözler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yanan alanda soğutma çalışması başlatıldı.

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