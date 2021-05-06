Anneler günü neden kutlanır? Anneler günü tarihçesi nedir?

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, tüm dünya annelerinin günü olarak kabul edilir. Anneler Günü hediyeleri ve çiçekler ile kutlanan bu günün aslında duygusal bir hikayesi var.

Annelerimize minnetimizi dile getirdiğimiz ve günümüzü onları mutlu etmeye adadığımız bu gelenek nereden geliyor biliyor musunuz? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?

Kaynaklar bu özel gün için birden fazla çıkış hikayesi anlatıyor. Bunlardan biri de Anneler Günü olarak kutlanan ilk günün 1600’lü yıllarda “Mothering Sunday” etkinliklerinde ortaya çıktığı yönünde. Bu özel gün kiliseye adanır ve bağlılığı gösterirmiş. Ancak Anneler Günü dini bir anlam taşımamakla birlikte her hangi bir dine ait de değildir. Anlatılana göre o dönem zor koşullar altında yaşayan İngilizler, bütün işlerini iptal eder ve tüm günlerini evde anneleri ile geçirirlermiş.

Bizim kutladığımız ve kabul ettiğimiz Anneler Günü ise resmi olarak ilk defa 1872 yılında ABD’de kutlandı. Bu günün resmiyet kazanmasını sağlayan olay ise bir hayli ilginç.

Philedelphia’da yaşayan Anna Jarvis adında bir genç kız ile başlıyor. Annesini ve babasını 3 yıl ara ile kaybeden Anna, annesinin vefatının üstesinden gelemiyor. Onunla yeterince vakit geçirmediği için sürekli kendini suçlayan Anna tabir yerindeyse hayata küsüyor. Hergün annesinin mezarını ziyarete giden ve ona en sevdiği çiçekler olan beyaz karanfilleri götüren Anna bir komşusunun yardımı ile bu bunalımlı halinden çıkıyor. Annesinin kaybına olan hüznü geçmese de artık annesini acı ile değil sevgi ile anmaya başlıyor.

Anna, annesine olan sevgisini, minnetini ve özlemini dile getirmek için annesinin ölüm yıldönümüne denk gelen Mayıs ayının ikinci Pazar gününü her yıl kutlamaya karar veriyor. Ardından başka çocukların da annelerine onlar hayattayken kıymet vermeleri gerektiğini hatırlatacak bir şeyler yapmak istiyor ve Anneler Günü’nün tüm ülkede kutlanması için yüksek mevkideki kişilerle, uzun uğraşlar sonrasında iletişime geçiyor.

Anneleri onurlandırmak için sunulan bu gün fikrine çok sıcak bakan belediye başkanı sayesinde Anneler Günü fikri gazetelere taşınıyor. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından kabul görür ilk kez Anneler Günü 1908 yılında kutlanır.

O günden sonra kısa sürede ABD’de ve diğer ülkelerde yayılan Anneler Günü şu anda hemen hemen dünyanın her yerinde aynı coşku ile kutlanıyor. Beyaz karanfiller de Anneler Günü’nü temsil eden çiçekler olarak kabul ediliyor.

Türkiye’de Anneler Günü Ne Zaman Kutlanmaya Başladı?

Anneler Günü, ülkemizde ise 1955 yılından beri her Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanmakta. Neredeyse bütün ülkelerin kutladığı Anneler Günü bazı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanıyor.

Bu yıl 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan bu özel gün için hem anneler hem de evlatları heyecanlanmaya başladılar bile. Annelerinize olan sevginizi göstermek ve onlara bütün emekleri için teşekkür etmek istediğiniz bu özel günde onları mutlu edecek bütün hediyelere Çiçek Sepeti’nden ulaşabilirsiniz.