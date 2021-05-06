Anneler Günü ne zaman, hangi gün?

Yılın en anlamlı ve en özel günlerinden biri olan Anneler Günü bu yıl ne zaman kutlanacak? Her yıl düzenli olarak Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü ayın kaçında, hangi gün olacak? Annesini bu özel günde değerli hissettirmek isteyen vatandaşlar Anneler Günü mesajları, sözleri, şiirleri arayışında. İşte Anneler Günü'ne dair her şey haberimizin devamında...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak.