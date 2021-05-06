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Anneler Günü ne zaman, hangi gün?
2021 Anneler Günü ne zaman sorusunun yanı sıra Anneler Günü mesajları ve sözleri de aranmaya şimdiden başladı. Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü için heyecan başladı. Annesine sürpriz hazırlamak isteyenler bugünden arayışa geçti ve Anneler Günü ne zaman, hangi gün sorusuna cevap aramaya başladı. Daha sonra hediye arayışına geçen kişiler hediyenin yanına anlamlı mesaj tercih etmek istedi. 2021 Anneler Günü mesajı, şiiri, resmi ve sözleri yoğun ilgiyle karşılaşıyor. İşte 2021 Anneler Günü tarihi ve Anneler Günü içerikleri...
Güncel 06.05.2021, 10:00
Yılın en anlamlı ve en özel günlerinden biri olan Anneler Günü bu yıl ne zaman kutlanacak? Her yıl düzenli olarak Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü ayın kaçında, hangi gün olacak? Annesini bu özel günde değerli hissettirmek isteyen vatandaşlar Anneler Günü mesajları, sözleri, şiirleri arayışında. İşte Anneler Günü'ne dair her şey haberimizin devamında...
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak.