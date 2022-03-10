Anlalya'da Kritik zirve başladı!

Dünyanın gözü Antalya'daki görüşmeye çevrildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası taraflar arasındaki ilk üst düzey görüşme Türkiye’de dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi ile 11.23'te başladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba müzakere için Antalya'daki otele giriş yaptı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu her iki bakanı da otelin girişinde karşıladı.

Türkiye'nin girişimiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Antalya’da bir araya geliyor.

Üçlü zirvede ateşkesin yanında Kırım ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin, tahliye koridorlarının ve insani yardımlar konusunun ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kritik toplantıdan önce Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

BASIN TOPLANTISI AYRI SALONLARDA OLACAK

Toplantının ardından Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba'nın ayrı salonlarda eş zamanlı olarak basın toplantısı düzenleyeceği aktarıldı.

11-13 Mart'ta Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'de yapılacak Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba dün gece saatlerinde Antalya’ya geldi.

Antalya'daki üçlü zirve, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Hotel'de yapılıyor. (cnnturk)