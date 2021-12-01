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MSB: "Van’da görevli hudut birliklerimiz, İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."
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Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ankara'da gece saatlerinde hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kente mevsimin ilk karı yağdı.
Güncel 01.12.2021, 10:10
Ankara'da beklenen kar yağışı, gece saatlerinde etkisi göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Başkent'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Kar yağışının kentin büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor.